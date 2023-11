Dino Polska liczy liczy na wysoko jednocyfrowy lub nisko dwucyfrowy wzrost sprzedaży LFL w kolejnych okresach, poinformował członek zarządu Michał Krauze.

„Zawsze mieliśmy wyraźną kontrybucję wolumenową, jeśli chodzi o wzrosty LFL, to zawsze powodowało, że mieliśmy wyższy LFL o kilka punktów procentowych niż aktualna inflacja w Polsce. Uważamy, że tak też będzie wyglądało to też w przyszłych okresach. W zależności od tego, na jakim poziomie będzie inflacja, my zakładamy LFL na poziomie wysoko jednocyfrowym czy nisko dwucyfrowych poziomach” – powiedział Krauze podczas telekonferencji z analitykami.

Jak podała wcześniej spółka, „znacząca poprawa przychodów” jest wynikiem rozwoju sieci sklepów Dino o nowe placówki oraz wzrostu przychodów w istniejących sklepach (like for like, LfL). Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w III kwartale 2023 r. 16,3% w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. W okresie styczeń-wrzesień 2023 r. wzrost sprzedaży LfL wyniósł 20,6%.

Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews