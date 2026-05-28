Sieć marketów Dino osiągnęła kolejny etap w rozwoju własnych źródeł odnawialnej energii elektrycznej – panele fotowoltaiczne działają już na 3 tys. marketów oraz 7 magazynach centralnych, podała spółka.

Od 2019 roku spółka przeznaczyła na ten cel około 300 mln zł, tworząc rozproszoną infrastrukturę ponad 3 tysięcy własnych mikroelektrowni. W 2025 r. należące do Dino instalacje wyprodukowały 101,5 GWh energii.

Przy rocznej produkcji przekraczającej 100 GWh Grupa Dino jest w stanie pokryć około 30% swojego zapotrzebowania na energię elektryczną. W słoneczne dni udział ten może sięgać nawet 100%. Dzięki kolejnym inwestycjom spółki w 2026 r. produkcja energii ze słońca powinna być jeszcze wyższa.

„Panele fotowoltaiczne stały się standardowym wyposażeniem nowo otwieranych marketów Dino. Traktujemy je jako element odpowiedzialnego i długoterminowego podejścia do rozwoju biznesu, który pozwala nam zwiększać efektywność energetyczną oraz ograniczać wpływ na środowisko” – powiedział członek zarządu Michał Krauze, cytowany w komunikacie.

Łączna moc wszystkich instalacji fotowoltaicznych Dino wynosi obecnie około 125 MW.

Dino to ogólnopolska sieć oraz wiodący gracz w segmencie średniej wielkości supermarketów. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.

