Dino Polska zdecydowało o rozpoczęciu budowy nowego centrum dystrybucyjnego w Zawierciu w woj. śląskim, a szacowane nakłady inwestycyjne wyniosą około 150 mln zł netto i zostaną sfinansowane ze środków własnych, podała spółka. Dino oczekuje, że zakończenie inwestycji nastąpi w I kwartale 2027 r.

Planowana łączna powierzchnia magazynowa centrum dystrybucyjnego wyniesie ok. 45 tys. m2, a celem będzie obsługa dostaw towarów do rosnącej liczby sklepów Dino i wsparcie dalszej ekspansji geograficznej sieci, podano.

„Inwestycja będzie polegała na kompleksowej budowie i wyposażeniu centrum dystrybucyjnego, w skład którego wejdą m.in.: mroźnia, chłodnia, magazyny z kontrolowaną temperaturą, magazyn suchy oraz pomieszczenia socjalno-biurowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi i miejscami parkingowymi” – czytamy w komunikacie.

Centrum zostanie wyposażone w rozwiązania ograniczające wpływ na środowisko, obejmujące m.in. instalację fotowoltaiczną o mocy 1MW, układy odzysku ciepła z instalacji chłodniczych wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej oraz w instalacje chłodnicze wykorzystujące naturalny czynnik CO2, podano także.

Dino to ogólnopolska sieć oraz wiodący gracz w segmencie średniej wielkości supermarketów. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.

Źródło: ISBnews