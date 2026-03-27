Dino Polska oczekuje, że w tym roku liczba otwarć nowych sklepów wzrośnie o kilkanaście procent, a łączne nakłady inwestycyjne wyniosą około 2,5 mld zł, podała spółka. Liczy też na wyższy wzrost sprzedaży LfL niż osiągnięty w ub.r. wzrost o 4,4% r/r, przy równoczesnej dużej dyscyplinie kosztowej.

W 2025 roku sieć Dino powiększyła się o 345 sklepów i na koniec grudnia w Polsce funkcjonowały 3033 sklepy. Nakłady inwestycyjne przeznaczone na rozwój firmy wyniosły w ub.r. 2,1 mld zł.

„Grupa Dino Polska zakłada dalszą realizację strategii polegającej na rozwoju sieci marketów poprzez systematyczne zwiększanie liczby punktów handlowych. […] Zarząd spółki oczekuje, że w 2026 r. liczba otwarć nowych sklepów wzrośnie o kilkanaście procent, a łączne nakłady inwestycyjne wyniosą około 2,5 mld zł (na co oprócz rozwoju sieci sklepów, złożą się nakłady na zaplecze logistyczne i na zwiększanie mocy produkcyjnych Agro-Rydzyny); w powyższej kwocie mieszczą się także zaplanowane na kwotę 250-300 mln zł wydatki na wdrożenie w całej sieci Dino automatów do zbiórki butelek i puszek po napojach, w celu zwiększenia poziomu ich recyklingu” – czytamy w raporcie rocznym.

Spółka chciałaby, żeby wzrost sprzedaży LfL był w 2026 r. wyższy niż osiągnięty w ub.r., gdy wyniósł 4,4% r/r, a marża EBITDA będzie wypadkową polityki cenowej podporządkowanej utrzymaniu najwyższych wolumenów sprzedaży oraz uwagi ze strony ostrożnego i wrażliwego cenowo konsumenta.

„W 2026 r. zakładamy umiarkowanie pozytywny scenariusz. Deflacja, która zaznaczyła się pod koniec 2025 r., weszła w nowy rok i będzie przez pewien czas ważącą zmienną dla dynamiki sprzedaży. Konsument pozostaje ostrożny i wrażliwy cenowo. W tym otoczeniu priorytetem jest utrzymanie jak najwyższych wolumenów sprzedaży i uwagi klienta. Polityka cenowa w 2026 r. będzie temu podporządkowana, co oznacza, że marża EBITDA będzie jej bezpośrednią wypadkową. Sieć powinna dalej dynamicznie rosnąć – planujemy otwarcie o kilkanaście procent więcej sklepów niż w 2025 r. Pracujemy na to, aby wzrost sprzedaży LfL był wyższy niż osiągnięty w minionym roku, przy równoczesnej dużej dyscyplinie kosztowej” – napisał członek zarządu Michał Krauze w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu.

W raporcie rocznym spółka podała, że odnotowała 1 558,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r. wobec 1 504,98 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 2 041,28 mln zł wobec 1 908,33 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 2 546,31 mln zł wobec 2 317,51 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Marża EBITDA za 2025 r. wyniosła 7,6%, podczas gdy w 2024 r. było to 7,9%.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33634,16 mln zł w 2025 r. wobec 29273,79 mln zł rok wcześniej. Dynamika sprzedaży w sklepach, które istnieją dłużej niż rok (like-for-like) osiągnęła poziom 4,4%, podano.

Dino to ogólnopolska sieć oraz wiodący gracz w segmencie średniej wielkości supermarketów. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.

