Wśród polskich firm decydujących się na wejście na zagraniczne rynki dominującym powodem była chęć zwiększenia przychodów (72,2% wskazań), wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie eBay. Z kolei ponad 40% respondentów (42,9%) zrobiło to, bo rozwój firmy sprawił, że rodzimy rynek stał się dla nich niewystarczający.

Z badania „Polscy sprzedawcy online a zagraniczna sprzedaż” wynika, że ponad połowa polskich firm (68%) prowadzących sprzedaż międzynarodową online robi to od ponad 10 lat, co świadczy o ich ugruntowanej pozycji na globalnych rynkach. W segmencie automotive odsetek ten jest jeszcze wyższy i wynosi 74%. 13,9% firm prowadzi działalność od 5 do 10 lat, a 4,1% rozpoczęło sprzedaż online w ciągu ostatniego roku.

„Polskie firmy ruszają na podbój zagranicznych rynków przede wszystkim z pobudek ekonomicznych. Zdecydowanie dominuje chęć zwiększenia przychodów (aż 72,2%), co jasno pokazuje, że ekspansja zagraniczna jest postrzegana jako kluczowa szansa na rozwój biznesu. Nie bez znaczenia jest również chęć spróbowania swoich sił na nowych, nieznanych dotąd rynkach (61,9%), co świadczy o ambicji i ciekawości polskich przedsiębiorców. Ponad 40% respondentów (42,9%) przyznaje, że rozwój firmy sprawił, iż rodzimy rynek stał się dla nich po prostu niewystarczający. Mniejsze znaczenie mają natomiast czynniki takie jak zachęty od innych osób, atrakcyjne oferty platform marketplace czy dywersyfikacja ryzyka” – czytamy w komunikacie.

Dane pokazują, że kluczową zaletą eBay jest jego skuteczność w docieraniu do zagranicznych klientów – 33,3% sprzedawców wskazuje ten aspekt jako główny powód wyboru platformy. Popularność eBay oraz możliwość dotarcia do szerokiej bazy klientów również odgrywają istotną rolę, przyciągając odpowiednio 61,1% i 47,2% użytkowników. Sukces platformy wynika z jej pozycji w międzynarodowym handlu internetowym, a dodatkowym atutem są konkurencyjne stawki prowizji i przejrzysta struktura kosztów. Te czynniki mają szczególne znaczenie dla mniejszych firm, wpływając na decyzje 13,9% sprzedawców, wskazano również.

Polscy sprzedawcy e-commerce najczęściej sprzedają za granicę na następujące rynki:

Niemcy 82%,

Czechy 68%,

Holandia 48%,

Francja 45%,

Węgry 45%.

W branży automotive dominuje eksport do: Niemiec (78%) i Czech (62%), a następnie do Francji (42%). W branży dom i ogród również dominują Niemcy (79,3%) i Czechy (67,2%), a znaczący udział ma Holandia (51,7%), wymieniono.

Dywersyfikacja rynków zapewnia bardziej stabilne przychody przedsiębiorcom. Globalny zasięg platform marketplace zapewnia polskim sprzedawcom możliwość ekspansji poza tradycyjne rynki, do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Azji. Dzięki eBay sprzedawcy mogą natychmiast dotrzeć do nowych klientów w najbardziej dochodowych dla e-commerce regionach.

„Zarówno firmy, które już od lat działają na zagranicznych rynkach e-commerce, jak i te, które dopiero planują ekspansję, napotykają na liczne wyzwania. Wśród obecnych graczy najczęściej wskazywanym problemem jest silna konkurencja (22%), co zmusza do ciągłego poszukiwania sposobów na wyróżnienie się na tle innych sprzedawców. Nieustannie zmieniające się przepisy prawa (19%) również stanowią poważną trudność, wymagając stałego monitorowania sytuacji i szybkiej adaptacji do nowych regulacji. Problemy z logistyką i dostawami (18%) oraz zwrotami od klientów (15%) to kolejne wyzwania, które wymagają optymalizacji procesów okołosprzedażowych. Z kolei firmy rozważające wejście na zagraniczne rynki e-commerce obawiają się przede wszystkim trudności związanych z dostawą i logistyką (32%), brakiem wiedzy o tym, jak rozpocząć działalność na nowym rynku (25%), oraz skomplikowanych kwestii celno-podatkowych (20%). Bariery językowe i kulturowe (14%) oraz nieznajomość lokalnego prawa (13%) również stanowią istotne przeszkody” – zakończono.

Badanie zostało przeprowadzone przez SW Research na zlecenie eBay w lutym 2025 roku, z wykorzystaniem metod CAWI i CATI. Badanie objęło 509 respondentów, spośród których 273 pracuje w firmach prowadzących sprzedaż online na rynkach zagranicznych, a 236 w firmach, które planuje taką działalność.

Źródło: ISBnews