Inwestowanie w cyfrową infrastrukturę będzie w br. kluczowe dla 72% podmiotów z sektora ochrony zdrowia na świecie, a dziewięć na dziesięć badanych organizacji spodziewa się częstszego wykorzystania narzędzi bazujących na nowoczesnych technologiach, w tym AI, wynika z raportu Deloitte.

„Choć transformacja cyfrowa nabiera tempa w większości segmentów gospodarek światowych, to sektor opieki zdrowotnej pozostaje opóźniony o kilka lat w stosunku do innych branż. […] Wyzwania związane z rosnącymi oczekiwaniami rynkowymi i zmianami demograficznymi sprawiają jednak, że podmioty z sektora opieki zdrowotnej coraz częściej uwzględniają wdrażanie rozwiązań AI w planach dalszego rozwoju. Eksperci Deloitte wskazują, że w 2025 r. inwestowanie w cyfrową infrastrukturę będzie kluczowe dla 72% organizacji, a dziewięć na dziesięć badanych podmiotów spodziewa się częstszego wykorzystania narzędzi bazujących na nowoczesnych technologiach, w tym AI” – czytamy w komunikacie poświęconym raportowi „2025 Global Health Care Outlook”.

Część respondentów badania przeprowadzonego przez Deloitte jest także zdania, że AI, uczenie maszynowe i analiza predykcyjna to szansa nie tylko na wzrost produktywności, ale także efektywności administracyjnej i klinicznej. Dla ankietowanych istotną kwestią jest też zwrot z inwestycji w cyfrowe narzędzia. Taką korzyść odnotowało 55% podmiotów korzystających z generatywnej AI, a dla 37% placówek jest zbyt wcześnie, by to ocenić, podano w materiale.

Deloitte zwraca też uwagę, że szacunki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wykazały, iż do 2030 r. na świecie może brakować łącznie 10 mln specjalistów medycznych, co będzie szczególnie odczuwalne w regionach z rosnącym odsetkiem seniorów.

„Większość ankietowanych liderów systemów opieki zdrowotnej (80%) jest zdania, że już w 2025 r. branża odczuje negatywne skutki tego trendu i przewiduje niedobór wykwalifikowanej kadry. W odpowiedzi na te wyzwania siedem na dziesięć badanych organizacji planuje w tym roku inwestować w strategie zwiększające zaangażowanie i utrzymanie pracowników, a podobny odsetek (67%) chce inicjować zmiany z myślą o zdrowiu fizycznym i psychicznym kadr” – czytamy dalej.

Innym rozwiązaniem, w którym branża upatruje szans na wzrost skuteczności, jest zdalna opieka zdrowotna. Zdaniem 76% respondentów jest to trend, który w bieżącym roku znacznie wpłynie na rozwój sektora, a 62% badanych zamierza zainwestować w narzędzia do usług online. Eksperci Deloitte zauważają jednak, że ograniczony dostęp do kapitału i wyzwania związane z kontrolą nad zwrotem z inwestycji mogą spowalniać ich wdrożenie, pogłębiając nierówności w dostępie do usług medycznych. Jako potencjalne usprawnienie w tym obszarze wskazują oni analizę kosztów opieki stacjonarnej i zdalnej dla różnych grup pacjentów, co pozwoli zrozumieć korzyści finansowe z wprowadzanych zmian.

Jednocześnie niemal dziewięć na dziesięć badanych podmiotów jest zdania, że jednym z głównych wyzwań w 2025 r. będzie dla nich rosnąca liczba cyberataków, a 78% placówek planuje w tym roku zwiększyć swoje cyberbezpieczeństwo. 80% przedstawicieli sektora medycznego jest także zdania, że w związku z rozwojem generatywnej sztucznej inteligencji potrzebny jest jej większy nadzór regulacyjny, co może wynikać z potrzeby zapewnienia stabilności prowadzonych działań i procedur, podano również.

