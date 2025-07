Rosnące oczekiwania klientów, szybki rozwój technologiczny i presja na darmowe zwroty czy błyskawiczną dostawę sprawiają, że ponad 5 tys. firm z sektora e-commerce funkcjonuje na granicy rentowności, a ich zadłużenie wynosi 158,3 mln zł, wynika z danych w Krajowym Rejestrze Długów (KRD). Zdaniem ekspertów branża stoi dziś przed trudnym wyborem: inwestować w innowacje czy skupić się na stabilizacji i poprawie płynności.

Według KRD zadłużenie branży e-commerce rośnie – jeszcze w marcu 2025 roku łączna kwota zadłużenia wynosiła 154 mln zł, a liczba dłużników zbliżała się do 5 tys., zaś obecnie 5034 dłużników ma 32 745 przeterminowanych zobowiązań finansowych na łączną sumę 158,3 mln zł. Średnio na jednego dłużnika przypada prawie 31,5 tys. zł długu.

„Według danych GUS, w maju 2025 roku wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących była o 6,2% wyższa niż rok wcześniej, a udział e-commerce w całkowitej sprzedaży detalicznej wzrósł z 8,6 do 8,8%. Trzeba jednak pamiętać, że dane GUS obejmują wyłącznie przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 9 osób. Tymczasem rynek e-commerce tworzą w dużej mierze drobni sprzedawcy, którzy nie zawsze odnotowują wzrosty. Nasze dane pokazują, że spośród 5 tys. e-sklepów widniejących w Krajowym Rejestrze Długów aż 3355 stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze. To właśnie one mają największe zaległości: ponad 103 mln zł. Pozostałe 55 mln zł przypada na spółki prawa handlowego” – powiedział prezes KRD Adam Łącki, cytowany w komunikacie.

Z analizy KRD wynika, że najwyższa kwota należy się wierzycielom z sektora finansowego i ubezpieczeniowego. To 107,5 mln zł. Na swoje pieniądze od e-sklepów czekają też firmy transportowe (10,5 mln zł) i telekomunikacja (7 mln zł).

Źródło: ISBnews