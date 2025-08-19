Przeterminowane zobowiązania przedsiębiorstw sektora gospodarowania odpadami opiewały na kwotę 322,3 mln zł i wzrosły o 21% r/r na koniec czerwca 2025 roku, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK.

Największe zmiany w zaległym zadłużeniu odnotowano w dwóch kluczowych obszarach, czyli w podkategorii przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów, gdzie przeterminowane zadłużenie wzrosło o 30% z 100,4 mln zł do 130,8 mln zł, a także w podkategorii zbieranie odpadów, gdzie zaległości zwiększyły się o 27,1% z 82,1 mln zł do 104,4 mln zł. W sumie w całej branży 1100 podmiotów nie radzi sobie z terminowym regulowaniem zobowiązań, a odsetek niesolidnych dłużników przekracza 8,4%. Jeszcze wyższy odsetek jest wśród przedsiębiorstw zajmujących się zbieraniem odpadów – 9,3%, podano.

„Zaległe zadłużenie firm z sektora gospodarowania odpadami wynika z wielu aspektów specyfiki tego rynku. Z jednej strony branża zmaga się z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności, z drugiej z utrzymującymi się nierównymi warunkami rynkowymi, które wynikają m.in. z obecności szarej strefy. Nieformalna działalność poza oficjalnym systemem zaburza równowagę rynkową, ogranicza efektywność gospodarki o obiegu zamkniętym i destabilizuje przedsiębiorstwa działające zgodnie z prawem. Dodatkowo sektor funkcjonuje w warunkach niepewności regulacyjnej oraz braku jednolitego modelu finansowania transformacji, co utrudnia planowanie inwestycji i utrzymanie płynności finansowej. W takiej sytuacji szczególnie istotna staje się weryfikacja kontrahentów zarówno pod kątem wypłacalności, jak i wiarygodności operacyjnej” – powiedział prezes BIG InfoMonitor Paweł Szarkowski, cytowany w komunikacie.

„Gospodarka obiegu zamkniętego nie może działać bez stabilnych finansowo i wypłacalnych podmiotów gospodarczych będących jego integralną częścią. Jednak dane o rosnącym zaległym zadłużeniu tych firm pokazują, że tempo wdrażania regulacji może być wyzwaniem nie tylko dla rynku, ale także dla mieszkańców, którzy finansują ten system z własnych środków” – dodał główny analityk BIG InfoMonitor Waldemar Rogowski.

