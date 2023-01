Wykorzystując cudzą tożsamość, próbowano wyłudzić 2,3 tys. kredytów na łączną kwotę 40,1 mln zł w IV kw. 2022 r., poinformował Związek Banków Polskich (ZBP) w 52. edycji raportu InfoDOK.

„Bardzo się cieszymy z takich dobrych wyników nie tylko w IV kwartale, ale i w całym 2022 r. Odnotowaliśmy najniższą w historii całoroczną kwotę prób wyłudzeń – 194,1 mln zł (to niemal 25% mniej niż poprzednie minimum z 2020 r.). Jednocześnie – po okresie pandemii – rośnie liczba zastrzeżeń w Systemie Dokumenty Zastrzeżone. Nie może to jednak uśpić naszej czujności, gdyż nadal liczba prób wyłudzeń utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie” – powiedział prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w komunikacie.

Do bazy Systemu DZ trafiło w IV kw. 2022 r. 40,2 tysiąca dokumentów (to o ponad 25% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r.). Na koniec grudnia 2022 r. w bazie było łącznie 2 298 354 szt. dokumentów zastrzeżonych z powodu ich zagubienia lub kradzieży. Z drugiej strony, przestępcy próbowali wyłudzić 2 269 kredytów (wzrost o niemal 10% r/r) o łącznej wartości 40,1 mln zł – to najniższa kwartalna kwota, jaką próbowano wyłudzić w całej historii raportu infoDOK (publikowanego od 2008 r.).

„W całym 2022 roku do bazy trafiło 155,8 tys. dokumentów, czyli aż 427 dziennie, równolegle zablokowano 8,1 tys. prób wyłudzeń kredytów o łącznej wartości 194,1 mln zł. Od 2008 roku powstrzymano dokładnie 108 078 prób kradzieży na łączną kwotę 5,5 mld zł” – dodał koordynator kampanii Grzegorz Kondek.

System Dokumenty Zastrzeżone Związku Banków Polskich to ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów. Chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości.

Źródło: ISBnews