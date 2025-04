W Polsce odnotowano 3 746 udaremnionych prób wyłudzeń kredytów w I kwartale bieżącego roku na łączną kwotę 97,2 mln zł, wynika z raportu infoDOK, przygotowanego przez Związek Banków Polskich (ZBP). Oznacza to wzrost wartości kredytów o 17,25% r/r.

„Statystycznie oznacza to, że średnio co 35 minut dochodziło do próby wyłudzenia kredytu – czyli 41 razy dziennie. Choć tylko 9 spraw dotyczyło kwot przekraczających 1 mln zł, skumulowana liczba przypadków pokazuje realne zagrożenie dla bezpieczeństwa tożsamości każdego obywatela” – czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

Równolegle raport pokazuje spadek liczby zastrzeganych dokumentów tożsamości. W okresie od stycznia do marca 2025 r. do Centralnej Bazy Danych Systemu Dokumenty Zastrzeżone dopisano 28 978 dokumentów, co daje średnio 320 dokumentów dziennie. To oznacza spadek o 25,5% r/r.

„Na koniec marca 2025 roku baza zawierała łącznie 2 655 801 rekordów. To ogromna liczba, ale eksperci alarmują, że liczba nowych zgłoszeń maleje, co może oznaczać spadek czujności społecznej lub niedostateczną wiedzę na temat sposobów zabezpieczenia swojej tożsamości” – czytamy dalej.

System Dokumenty Zastrzeżone Związku Banków Polskich to ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów. Chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości.

Źródło: ISBnews