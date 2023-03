Dom Maklerski INC poszerza zakres prowadzonej działalności o usługę depozytariusza funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) i wyjdzie szerzej z ofertą rejestru akcjonariuszy, podała instytucja.

„DM INC jest w pełni gotowy do rozpoczęcia świadczenia usługi depozytariusza funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Skompletowany z bardzo doświadczonych osób zespół depozytariusza rozpoczął już codzienną pracę. Obecnie trwają ustalenia szczegółów operacyjnych związanych z rozpoczęciem wykonywania funkcji depozytariusza dla kilku pierwszych funduszy. Równolegle do rozpoczęcia świadczenia usług depozytariusza funduszy inwestycyjnych zamkniętych DM INC wyjdzie także szerzej z ofertą rejestru akcjonariuszy, która będzie prowadzona w modelu premium, zapewniając m.in. dedykowaną obsługę dla funduszy inwestycyjnych i grup kapitałowych” – czytamy w komunikacie.

„Obecnie jesteśmy gotowi, by podpisywać umowy z klientami, jednak proces sprzedażowy prowadziliśmy już wcześniej i jesteśmy na finalnym etapie ustaleń technicznych dotyczących obsługi pierwszych funduszy. Dotychczasowy odzew rynku potwierdza, że decyzja o wejściu w ten segment jest słuszna. Liczymy, że jego rozwój może przynieść istotny strumień powtarzalnych przychodów” – powiedział prezes DM INC Paweł Śliwiński, cytowany w komunikacie.

Według przytoczonej w komunikacie opinii zarządu DM INC, wytworzyła się nisza rynkowa na usługi depozytariusza funduszy inwestycyjnych zamkniętych ze względu na małą liczbę podmiotów działających w tym obszarze. Dla dużych bankowych instytucji finansowych nie jest to podstawowy biznes, może być to natomiast dochodowa działalność dla mniejszych podmiotów działających na rynku kapitałowym.

Równolegle firma przygotowała się do zwiększenia skali prowadzonej usługi rejestru akcjonariuszy. Oferta jest kierowana przede wszystkim do podmiotów posiadających wiele spółek – np. grup kapitałowych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, venture capital oraz ASI, podano.

„Rynkowa oferta w zakresie prowadzenia rejestru akcjonariuszy jest już duża. Jednak zidentyfikowaliśmy niszę, w której klienci poszukują usługi premium. Naszym celem nie jest uzyskanie masowości produktu, a zaoferowanie klientom wysokiej jakości usług, indywidualnej obsługi i dedykowanego wsparcia okołotransakcyjnego” – dodał Śliwiński.

Dotychczasowy model biznesowy grupy INC opierał się na działalności w trzech obszarach biznesowych: usługi doradcze (INC SA), oferowanie instrumentów finansowych (DM INC) oraz inwestycje na rynku kapitałowym (INC Private Equity ASI i Carpathia Capital ASI).

Źródło: ISBnews