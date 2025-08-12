Dorota Włoch – prezes zarządu Eneris Surowce – została powołana również na stanowisko prezesa zarządu Eneris B&R (Batteries Recycling), podała spółka. Jest to jest potwierdzeniem strategicznego znaczenia rozwoju nowoczesnych technologii recyklingu dla przyszłości Eneris, podkreślono.

„Powierzenie zarządzania spółką Eneris B&R Dorocie Włoch to ważny krok w rozwoju pełnej oferty Eneris, obejmującej wszystkie rodzaje odpadów i maksymalny odzysk surowców. Serdecznie dziękuje założycielom i poprzedniemu zarządowi, który podjął się następnych wyzwań w grupie Eneris, a pani prezes – za zaangażowanie w dalszy rozwój spółki, wniesienie wiedzy, doświadczenia i energii. To także dowód jak dużą wagę przykładamy do rozwoju nowoczesnych technologii recyklingu. W świecie, w którym baterie są wszechobecne, od elektroniki, przez elektromobilność do magazynów energii, potrzebujemy adekwatnych rozwiązań dla zużytych baterii, a Eneris B&R, który budowaliśmy od wielu lat, wdrażając autorskie rozwiązania techniczne, będzie sercem tych zmian” – powiedział przewodniczący rady nadzorczej i założyciel Eneris Artur Dela, cytowany w komunikacie.

Dzięki działalności Eneris B&R grupa wzmacnia swój udział w europejskim łańcuchu dostaw strategicznych surowców dla zielonej transformacji, wskazano w informacji.

Zakład w Żarkach, otwarty w 2024 roku na bazie istniejącej infrastruktury przemysłowej, został wyposażony w nowatorskie, ale już sprawdzone przez Eneris na skalę przemysłową, rozwiązania techniczne. Przetwarza zużyte baterie litowo-jonowe, odzyskując z nich m.in. aluminium, miedź i inne surowce, w tym rzadkie metale strategiczne w postaci czarnej masy – lit, kobalt, mangan i nikiel. To pierwiastki krytyczne dla rozwoju niskoemisyjnego transportu i nowoczesnych technologii.

„Eneris B&R to przykład, jak polska myśl technologiczna może realnie wspierać rozwój zrównoważonej gospodarki i elektromobilności w Europie. Naszym celem jest nie tylko efektywne przetwarzanie zużytych baterii, ale także budowanie nowoczesnej infrastruktury recyklingowej, która odpowiada na wyzwania przyszłości” – podkreśliła Włoch.

Eneris to polska grupa, która inwestuje w infrastrukturę i usługi w obszarze ochrony środowiska: odbiór i recycling szerokiego spektrum odpadów, z których odzyskuje surowce i energię, buduje i zarządza zero-emisyjnymi źródłami oraz magazynami energii. Świadczy usługi z 28 lokalizacji na terenie całego kraju dla ponad 3 000 firm i 1,4 mln mieszkańców w ponad 100 gminach.

Źródło: ISBnews