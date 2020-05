Dott Polska uruchomił możliwość wypożyczania elektrycznych hulajnóg na minuty w Warszawie. Firma poinformowała, że wprowadza 1 500 urządzeń. Dott stawia jednocześnie na bliską współpracę z samorządami przy tworzeniu mikromobilności, która będzie bezpieczna i dostępna dla wszystkich mieszkańców.

„Cieszę się, że w okresie samoizolacji udało nam się ruszyć z inicjatywą pomagającą w bezpieczny sposób przemieszczać się po Warszawie. Jestem dumny, że to, co przetestowaliśmy już na innych europejskich rynkach, wprowadzamy do Polski. Na rynku francuskim i włoskim zaobserwowaliśmy zmianę trendu w korzystaniu z hulajnóg w dobie pandemii: ludzie zaczęli przemieszczać się w obrębie swoich dzielnic mieszkalnych, a nie, jak dotychczas, do centrum miasta. Odpowiadając na to zapotrzebowanie, postanowiliśmy w Warszawie skupić się na razie na zaoferowaniu naszej usługi w dzielnicach mieszkalnych. Jestem przekonany, że mieszkańcy stolicy dołączą do szerzenia naszej misji budowania zrównoważonej mikromobilności, uzupełniającej istniejące metody transportu publicznego, polubią nasze hulajnogi i docenią ich wyjątkowy design” – powiedział generalny manager Dott Borys Pawliczak, cytowany w komunikacie.

Dott w trakcie pandemii Covid-19 dezynfekuje swoje hulajnogi regularnie, utrzymuje wysokie standardy sanitarne w magazynach i punktach mechanicznych, a lokalny zespół operacyjny został wyposażony w maski, rękawiczki i środki do dezynfekcji.

Dott to europejska spółka oferująca elektryczne hulajnogi do wypożyczenia na minuty. Misją firmy jest stworzenie miejskiej mikromobilności, która będzie bezpieczna i dostępna dla wszystkich mieszkańców. Marka Dott obecna jest na 4 rynkach Europy Zachodniej: we Francji (Paryżu i Lyonie), Włoszech (Turynie), Niemczech (Monachium, Augsburgu, Kolonii i Bonn) oraz Belgii (Brukseli i Liege), a od 7 maja będzie dostępna również w Warszawie. Głównymi inwestorami spółki jest EQT Ventures i Prosus (Naspers).

Źródło: ISBnews