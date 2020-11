Dotychczasowy prezes zarządu Grupy Lotos Paweł Majewski został powołany na prezesa zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podały spółki.

„Rada nadzorcza spółki na posiedzeniu w dniu 10 listopada 2020 r. podjęła decyzję o powołaniu z dniem 12 listopada 2020 r. pana Pawła Majewskiego na stanowisko prezesa zarządu PGNiG, na okres trwania VI kadencji zarządu spółki, kończącej się 10 stycznia 2023 r.” – czytamy w komunikacie PGNiG.

„Grupa Lotos S.A. informuje, że w dniu 10 listopada 2020 roku pan Paweł Jan Majewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki ze skutkiem na koniec dnia 11 listopada 2020 roku. Jako powód rezygnacji pan Paweł Jan Majewski wskazał powołanie go do pełnienia funkcji prezesa zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.” – czytamy w komunikacie Lotosu.

Paweł Majewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (MBA) na Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami kapitałowymi, w tym także z udziałem Skarbu Państwa. Pełnił funkcję prezesa Grupy Lotos, wiceprezesa Huty Stalowa Wola, członka zarządu w DO & CO Poland oraz prezesa Airport Cleaning Service. Posiada również długoletnie doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach m.in. w Petrolot (obecnie Orlen Aviation), a także jako dyrektor Pionu Zarządzania Marżą Zmienną i Produkcją w PGNiG Termika, podano też w komunikacie PGNiG.

Rada nadzorcza PGNiG ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa po tym, jak dotychczasowy prezes Jerzy Kwieciński zrezygnował z tej funkcji 21 października br.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews