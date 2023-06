Drugi statek z floty tworzonej przez Grupę Orlen, gazowiec „Grażyna Gęsicka”, po raz pierwszy dotarł do Świnoujścia z ładunkiem skroplonego gazu ziemnego, podał Orlen. Jednostka przetransportowała do Polski ok. 65 tys. ton LNG z amerykańskiego terminalu Freeport. Dostawa została zrealizowana na podstawie transakcji zawartej na rynku spotowym.

„Kolejna jednostka z floty budowanej na potrzeby Grupy Orlen planowo rozpoczęła swoją służbę na międzynarodowych wodach, wzmacniając pozycję koncernu na globalnym rynku skroplonego gazu ziemnego. Dywersyfikacja kierunków i źródeł dostaw surowców oraz niezależność w dysponowaniu transportem są gwarantem bezpieczeństwa energetycznego. Wykorzystanie własnej floty zapewnia stabilność dostaw LNG do Polski, a zarazem zwiększa elastyczność operacyjną koncernu” – powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.



Gazowiec „Grażyna Gęsicka” powstał w stoczni Hyundai Heavy Industries zlokalizowanej w koreańskim Ulsan. Podobnie, jak pozostałe jednostki zamówione przez Grupę Orlen, mierzy ok. 300 metrów i dysponuje pojemnością około 105 mln m3 gazu ziemnego w stanie lotnym.

Dostawa zrealizowana przez „Grażynę Gęsicką” jest 30. odebraną przez grupę od początku tego roku i 236. od momentu rozpoczęcia pracy przez gazoport w Świnoujściu.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews