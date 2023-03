DSV Road chce w tym roku osiągnąć wzrost sprzedaży na polskim rynku o ok. 15% r/r w stosunku do ponad 995 mln zł w 2022 r., poinformował prezes Filip Czerwiński. Priorytety firmy na br. to m.in. rozwój w transporcie intermodalnym oraz drobnicowym.

„Pomimo niełatwego otoczenia biznesowego, planujemy nadal dynamicznie rozwijać się w Polsce i osiągnąć wzrost sprzedaży o ok. 15% r/r. W poprzednim roku wzrost był znaczący i obroty spółki DSV Road Polska osiągnęły wyniosły ponad 995 mln zł” – powiedział Czerwiński w rozmowie z ISBnews.

„Cele produktowe są takie, że chcemy bardzo mocno koncentrować się na serwisie drobnicowym w międzynarodowym i krajowym transporcie” – dodał.

Polski oddział DSV chce umacniać się także w sieci połączeń intermodalnych i wejść na nowe rynki.

„Celem jest uruchomienie ok. 10 nowych połączeń docelowych do Niemiec, Czech, Hiszpanii, Francji, Włoch i to już się dzieje. Po drugie, wzmacnianie naszych rozwiązań intermodalnych m.in. do Francji i Włoch i wejście w tym obszarze na nowe rynki – Anglii, Turcji” – wymienił.

Kolejnym priorytetem jest „zielona transformacja”.

„Mamy tu ważne cele jako Grupa DSV. Dla ich osiągnięcia ważna jest realizacja strategii m.in. właśnie w transporcie intermodalnym. Oddział w Polsce również jest beneficjentem programów Grupy. To np. zamówienie 500 e-naczep wspomaganych przez silniki elektryczne, czy program renowacji używanych naczep, który dwukrotnie wydłuża ich żywotność. Planujemy też wprowadzenie pierwszych elektrycznych aut do floty w Polsce” – wymienił.

Jeśli chodzi o infrastrukturę, spółka być może otworzy kolejny terminal drobnicowy w przyszłym roku.

„Na ten rok nie planujemy otwarcia nowych terminali. Po otwarciu lokalizacji w Lublinie nasza sieć dystrybucyjna wzrosła do 19 terminali i to w pełni zaspokaja dzisiejsze potrzeby. Długofalowa strategia zakłada jedną nową lokalizację rocznie; możliwe, że w przyszłym roku otworzymy kolejny terminal w środkowej Polsce lub na zachodzie” – zakończył Czerwiński.

Kluczowe obszary działalności Grupy DSV w Polsce to: spedycja i transport drogowy, spedycja i transport lotniczy oraz logistyka kontraktowa. W 2022 roku Grupa DSV wypracowała w Polsce ponad 3 352,2 mln zł przychodów.

Źródło: ISBnews