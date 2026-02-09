Tomáš Drmota złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Captor Therapeutics – dyrektora ds. technologii ze skutkiem natychmiastowym, podała spółka. Przyczyną rezygnacji jest chęć zaangażowania się w realizację kluczowych projektów naukowo-badawczych Captora, co wymaga koncentracji na płaszczyźnie merytoryczno-eksperckiej poza bieżącym zarządzaniem operacyjnym spółką. Jednocześnie rada nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu dotychczasowego CFO Adama Łukojcia w skład zarządu i powierzeniu mu stanowiska członka zarządu – dyrektora finansowego.

„Zmiana ta jest elementem optymalizacji ról wewnątrz organizacji – pozwala na wykorzystanie unikalnych kompetencji naukowych p. Tomáša Drmoty w obszarze R&D, przy jednoczesnym wzmocnieniu kompetencji zarządczych p. Adama Łukojcia w bieżącej egzekucji celów biznesowych” – czytamy w komunikacie.

Captor Therapeutics to firma biofarmaceutyczna, specjalizująca się w opracowywaniu leków opartych na technologii Targeted Protein Degradation (TPD) do leczenia chorób o wysokich niezaspokojonych potrzebach medycznych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.

Źródło: ISBnews