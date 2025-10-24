TE Connectivity chce zbadać możliwość stopniowego wygaszenia i zamknięcia ze względów biznesowych działalności microLiquid, która to spółka współpracowała z Bacteromic, podmiotem zależnym Scope Fluidics, nad zaprojektowaniem i zbudowaniem przez microLiquid w Hiszpanii półautomatycznej linii produkcyjnej umożliwiającej komercyjną produkcję paneli systemu Bacteromic, podał Scope.

„W dniu 23 października 2025 r. TE poinformowało Scope o podjęciu przez TE decyzji o zbadaniu możliwości stopniowego wygaszenia i zamknięcia działalności microLiquid ze względów biznesowych. Jednocześnie TE poinformowało, że zespół microLiquid będzie nadal współpracował z dotychczasowymi klientami. Zgodnie z zawiadomieniem, TE przewiduje, że dalsze informacje dotyczące decyzji będą mogły być przekazane przez TE w przeciągu ok. 45 dni” – czytamy w komunikacie.

Aktualnie Scope nie jest w stanie ocenić, co konkretnie zawiadomienie oznacza dla projektu Bacteromic. Zawiadomienie nie zawiera ani terminu, ani skali ewentualnego wygaszania działalności microLiquid. Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku podjęcia przez TE decyzji o wygaszaniu lub zamknięciu działalności microLiquid, może to mieć istotny wpływ na uruchomienie linii produkcyjnej w tej lokalizacji oraz na tempo zwiększania mocy produkcyjnych, podkreślono.

Bacteromic posiada i wykorzystuje własne moce produkcyjne o wydajności 75-100 tys. kartridży rocznie, co adresuje potrzeby Bacteromic pod kątem obecnych i przyszłych procesów regulacyjnych (mających na celu uzyskanie certyfikacji IVDR i FDA). Posiadane moce produkcyjne umożliwiają także komercyjne wejście na rynek z systemem Bacteromic i pokrycie przyszłych pierwszych zamówień, zadeklarowano także.

„Realizacja celów sprzedażowych dla systemu Bacteromic na najbliższe lata będzie wymagała rozbudowy mocy produkcyjnych, co może zostać osiągnięte zarówno w drodze nawiązania współpracy z innym podmiotem, jak i w drodze rozbudowy własnych mocy produkcyjnych. Kierując się dobrymi praktykami rynkowymi, zespół Bacteromic prowadził i prowadzi rozmowy z innymi potencjalnymi partnerami biznesowymi oraz posiada praktyczne scenariusze umożliwiające skalowanie produkcji własnej na potrzeby realizacji celów sprzedażowych” – zakończono.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Spółka w 2023 r. przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW.

Źródło: ISBnews