Dzięki sztucznej inteligencji (AI) Polska ma szansę nieznacznie przyspieszyć swój proces konwergencji do zamożniejszych krajów UE, przewidują ekonomiści Credit Agricole Bank Polska.

„Wyniki naszej analizy są spójne z badaniami sugerującymi, że kraje o wyższym poziomie rozwoju gospodarczego będą w stanie na ogół w większym stopniu skorzystać z szoku technologicznego w obszarze sztucznej inteligencji niż kraje o niższym poziomie zamożności. Będzie to prowadziło do dywergencji i pogłębiania się dysproporcji rozwojowych pomiędzy krajami 'bogatej Północy’ i 'biednego Południa’, co jest spójne m.in. z wynikami badań IMF (2024). Jednocześnie z uwagi na indywidualne cechy poszczególnych gospodarek, kraje o podobnych poziomach zamożności mogą w różnym stopniu skorzystać z szoku technologicznego w obszarze sztucznej inteligencji. Uzyskane przez nas wyniki sugerują, że dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji, Polska ma szansę nieznacznie przyspieszyć swój proces konwergencji do zamożniejszych krajów UE” – czytamy w Makromapie banku „Kto skorzysta a kto straci na rozwoju sztucznej inteligencji?”.

Z kalkulacji banku wynika, że „im wyższy poziom rozwoju gospodarczego, tym większa gotowość kraju na szok technologiczny w obszarze sztucznej inteligencji”. Według ekonomistów banku, Polska ma szansę skorzystać z rozwoju sztucznej inteligencji w nieco większym stopniu niż wynikałoby to z poziomu rozwoju gospodarczego, dzięki kapitałowi ludzkiemu, który posiada.

„Wśród krajów, które mogą przyspieszyć swój proces konwergencji wskutek rozwoju sztucznej inteligencji są również inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, takie jak Węgry czy Czechy. Uważamy, że wysokie miejsce tych krajów wynika z obserwowanych w nich relatywnie wysokich dysproporcji pomiędzy kapitałem ludzkim a poziomem zamożności” – czytamy dalej.

Podkreślono, że niskie miejsca w indeksie premii za wdrożenie sztucznej inteligencji (%) takich krajów, jak USA, Szwajcaria czy Niemcy wynikają z tego, iż przewagi wspomnianych wyżej krajów w obszarach istotnych z punktu skutecznego wdrożenia rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (np. takich jak kapitał ludzki, czy infrastruktura cyfrowa) nad pozostałymi krajami są na ogół mniejsze niż wynikałoby to z ich poziomu zamożności.

Zaznaczono, że w „większości przypadków słabością wspomnianych gospodarek jest niekorzystna struktura demograficzna, tj. wysoki udział starszych pracowników w strukturze zasobu siły roboczej, którzy zgodnie z literaturą mają mniejsze możliwości dostosowania się i skorzystania na szoku technologicznym w obszarze sztucznej inteligencji”.

Źródło: ISBnews