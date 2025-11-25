Urząd Skarbowy wydał decyzję o przedłużeniu okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK) Agora do 31 grudnia 2026 r. Przedłużenie może pozwolić na obniżenie zobowiązania podatkowego PGK o ok. 10 mln zł w 2026 r., podała spółka. W skład PGK wchodzą Agora oraz spółki zależne: Grupa Radiowa Agory, Agora TC, Plan D, Helios, AMS, Yieldbird oraz Plan A.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą „Gazety Wyborczej” i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych.

Źródło: ISBnews