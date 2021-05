Wielu internetowych przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że wystarczy kilka, czasem dość prostych i tanich operacji, aby znacząco zwiększyć sprzedaż. Nie potrzeba inwestować w kosztowne kampanie reklamowe w portalach ogólnoinformacyjnych, prasie czy telewizji, wystarczy wydobyć potencjał sprzedażowy strony poprzez zoptymalizowanie konwersji i zaimplementować narzędzia z zakresu automatyzacji marketingu sprzyjające utrzymaniu dobrych relacji z klientami. Zobacz, na czym polega optymalizacja konwersji i jak efektywnie zwiększyć sprzedaż, dzięki marketing automation.

Optymalizacja konwersji – dlaczego warto?

Współczynnik konwersji określa stosunek liczby odwiedzających do wykonanych akcji. W obszarze e-commerce najbardziej pożądaną akcją jest oczywiście zakup w sklepie. Inne to rejestracja w serwisie, wypełnienie formularza kontaktowego czy subskrypcja Newslettera. I tak na przykład, gdy naszą stronę odwiedziło 1000 osób, a 10 dokonało zakupu, to współczynnik konwersji będzie miał wartość 1%. Wystarczy podnieść wskaźnik konwersji dwukrotnie, a by zwiększyć sprzedaż o 100%. To sprawia, że to najbardziej efektywny sposób na wzrost sprzedaży, dlatego, zanim wydamy kolejne pieniądze na reklamę, warto wpierw wydobyć prawdziwy potencjał sprzedażowy strony. Uśpiony drzemie praktycznie w każdym sklepie internetowym.

Wskaźnik konwersji pokazuje skuteczność naszego sklepu w kontekście sprzedaży. Celem optymalizacji jest podwyższenie jego wartości. Optymalizacja konwersji to nic innego jak uproszczenie ścieżki zakupowej klienta, czyli drogi, jaką musi pokonać od wejścia do kasy (zobacz 12 przetestowanych sposobów optymalizacji konwersji: https://estrategie.pl/optymalizacja-konwersji-poradnik/). Trzeba pamiętać, że czasem jeden element na stronie może niweczyć nasze wysiłki związane z pozyskiwaniem atrakcyjnego asortymentu do sklepu. Proces ten w głównej mierze polega na wyeliminowaniu przeszkód stojących na tej ścieżce (niejasne menu, niewidoczne kluczowe w procesie zakupu przyciski itp.) i wprowadzeniu pewnych ułatwień i rozwiązań mających rozwiać wszelkie wątpliwości zakupowe i zwiększyć zaufanie. Tak, aby ścieżka zakupowa była jak najprostsza i jak najszybsza, aby jak najwięcej osób odwiedzających zostawała naszymi płacącymi klientami.

Marketing automation – zadbaj o relacje z klientami

Równie efektywnym i szybkim sposobem na wzrost sprzedaży w sklepie internetowym, co optymalizacja konwersji, jest zacieśnienie więzi z naszymi klientami. Dobre relacje z obecnymi klientami to klucz do sukcesu. Trzeba pamiętać, że pozyskanie nowego klienta jest kilkukrotnie droższe niż przekonanie do ponownego zakupu starego. I o ile utrzymanie dobrych relacji z klientami przy małej ich liczbie jest możliwe i łatwe przy pomocy tradycyjnych narzędzi, tak wraz z poszerzeniem bazy klientów staje się to już trudniejszym wyzwaniem. Konieczne staje się zaimplementowanie narzędzi z zakresu marketing automation, które wiele powtarzalnych, standardowo realizowanych ręcznie działań marketingowych (np. rozesłanie e-maili z informacją o akcji promocyjnej), wykonają za nas automatycznie (przeczytaj więcej o marketing automation: https://estrategie.pl/marketing-automation/).

Dzięki wprowadzeniu automatyzacji w marketingu można szybko i sprawnie docierać do dużej grupy klientów ze spersonalizowanymi wiadomościami. Do niedawna jedyną oznaką personalizacji wiadomości było imię klienta. Teraz cały e-mail może być opracowany według indywidualnych zainteresowań odbiorcy i jego wcześniejszej historii zakupowej. Nawet czas wysyłki może zostać dostosowany do charakteru grupy docelowej lub poszczególnych adresatów. Jednak marketing automation to nie tylko usprawnienie e-mail marketingu, to także powszechnie spotykane w wielu sklepach na całym świecie rekomendacje zakupowe wyświetlane klientom podczas oglądania pewnego produktu. To one zbudowały potęgę platformy Amazon.

E-commerce – nie taki diabeł straszny…

I choć w ostatnim czasie, głównie w wyniku pandemii koronawirusa Sars-CoV-2, powstało wiele nowych sklepów internetowych (tylko w pierwszym kwartale 2021 przybyło 2 tys. nowych), to polski rynek handlu online nie został jeszcze w pełni nasycony. Wciąż tkwi w nim ogromny potencjał popytowy. Otworzenie sklepu internetowego to doskonały sposób na biznes. Dla sklepów i hurtowni działających do tej pory w trybie stacjonarnym digitalizacja to sposób na zwiększenie sprzedaży, zaś dla osób myślących dopiero o własnej firmie, to dobry sposób na niezależność finansową dzisiaj i w przyszłości.

Wbrew pozorom założenie sklepu online to nie jest jakoś szczególnie trudne wyzwanie. Gdyby tak było, nie działałoby z sukcesem w przestrzeni internetowej tyle biznesów (w Polsce jest ich ponad 50 tys.). Jeśli ktoś nie wie jak to zrobić i nie chce popełnić błędów charakterystycznych dla początkujących handlowców, może skorzystać z szerokiej oferty kursów online (np. https://estrategie.pl/kurs-jak-zaczac-ecommerce/). Podczas zajęć prowadzonych najczęściej przez praktyków, a nie teoretyków biznesu, dowie się nie tylko jak zbudować zyskowny sklep internetowy, ale także jak skutecznie poprawić współczynnik konwersji.

Podsumowanie

Inwestycja w standardową reklamę, obciążająca solidnie budżet firmy, to nie jedyny sposób na zwiększenie sprzedaży w sklepie internetowym. W większości przypadków wystarczy zwiększenie potencjału sprzedażowego strony poprzez optymalizację konwersji i wprowadzenie automatyzacji w marketingu. To znacznie efektywniejsza strategia niż choćby kampanie postów sponsorowanych w social media. O tym powinni pamiętać nie tylko handlowcy zaczynający dopiero swoją przygodę z handlem online i niedysponującymi dużym budżetem na marketing, ale także świetnie prosperujący przedsiębiorcy, którzy woleliby zainwestować nie w wątpliwej skuteczności reklamę, a w rozwój firmy.

