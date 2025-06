E.ON Polska uruchomił w miejscowości Nowe Borza koło Pułtuska w województwie mazowieckim swoją pierwszą w Polsce biogazownię o mocy 1 MWe. Spółka chce mieć kilka-kilkanaście tego typu obiektów w naszym kraju do 2030 roku.

„Dzięki tej inwestycji chcemy przetestować jak ten biznes funkcjonuje w Polsce. Chcemy się go nauczyć, wypracować łańcuchy dostaw substratów. Planujemy mieć kilka, a może nawet kilkanaście biogazowni do 2030 roku” – powiedział prezes E.ON Polska Andrzej Modzelewski podczas uroczystego otwarcia inwestycji.

Biogazownia w Nowych Borzach będzie pracowała w trybie ciągłym (8 200 godzin rocznie) przez ok. 15 lat, a jej przewidywana produkcja energii elektrycznej wyniesie ok. 8 GWh rocznie. W procesie wysokosprawnej kogeneracji powstaje również ciepło, które może zostać wykorzystane na potrzeby lokalnych odbiorców.

„Koszt takiej biogazowni o mocy 1 MW i tak rozwiniętej technologii to dziś ok. 28-30 mln zł, podczas gdy system wsparcia gwarantuje ok. 20 mln zł. Kluczem do sukcesu jest stała praca zakładu i obniżanie kosztu substratów” – dodał prezes firmy Biowatt, wykonawcy biogazowni, Piotr Mularewicz.

Inwestycja będzie pracowała w obiegu zamkniętym, co oznacza, że materiał pozyskany od rolników lub z przemysłu spożywczego będzie fermentował, będzie z niego produkowany biogaz, a następnie będzie wracał na pola jako polepszacz gleby.

„Liczymy na to, że inwestycja zwróci się po ok. 10 latach, podczas gdy okres wsparcia jest obliczony na 15 lat. Mamy również nadzieję być w tym miejscu dłużej, a po 15 latach biogazownia będzie mogła przejść modernizację” – podsumował Modzelewski.

Grupa E.ON to jeden z wiodących europejskich koncernów energetycznych, obsługujący około 53 mln klientów na 15 rynkach w Europie. Zatrudnia łącznie ponad 78 tysięcy osób, w tym 3 500 w spółkach należących do grupy w Polsce.

Źródło: ISBnews