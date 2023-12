E-Shopping Group szacuje, że przychody brutto ze sprzedaży w listopadzie będą rekordowe i wyniosą ponad 460 tys. zł (wzrost o 75% m/m), przy łącznej liczbie ponad 4,8 tys. zamówień ze wszystkich kanałów sprzedażowych (wzrost o ponad 90% m/m), poinformował ISBnews przewodniczący rady nadzorczej i akcjonariusz E-Shopping Group Maciej Nowak. Podkreślił, że obroty w czasie Black Week „bardzo pozytywnie” zaskoczyły spółkę.

„Szacujemy, że przychody brutto ze sprzedaży w listopadzie będą rekordowe i wyniosą ponad 460 tys. zł, przy łącznej liczbie ponad 4,8 tys. zamówień ze wszystkich kanałów sprzedażowych. Da nam to wyraźny 75% wzrost w stosunku do szacowanej wysokości przychodów brutto ze sprzedaży osiągniętych w październiku 2023 roku oraz wzrost o ponad 90% w stosunku do liczby zamówień zrealizowanych w październiku. Ponadto spodziewane wyniki za listopad w stosunku do średniomiesięcznych wyników z okresu ostatnich trzech poprzedzających miesięcy wskazują na wzrost przychodów brutto ze sprzedaży o ponad 90% oraz wzrost liczby zamówień o ponad 115%” – powiedział Nowak w rozmowie z ISBnews.

Dodał, że spółka przygotowała się na Black Week. „Uwzględniliśmy i mieliśmy w naszych sklepach specjalne promocje z tej okazji. Obroty w tych dniach bardzo pozytywnie nas zaskoczyły” – podkreślił.

Spółka informowała wcześniej, że już październik br. miał przynieść – w jej szacunkach – przychody brutto ze sprzedaży na poziomie ponad 263 tys. zł (przy liczbie 2,4 tys. zamówień, +22% m/m).

„Dropshipping realizowany w naszym modelu przynosi wyniki ponad nasze wcześniejsze oczekiwania. Wyniki w październiku i listopadzie 2023 roku znacząco przewyższają nasze prognozy. Jest to efekt tego, że mamy bardzo rozbudowaną gamę produktów oraz pracujemy często z producentami, co pozwala nam generować satysfakcjonującą marżę. Jesteśmy pod dużym wrażeniem obecnie osiąganych dynamik wzrostów i jednocześnie cieszy nas spory procent powracających do nas klientów, co obiektywnie świadczy o ich zadowoleniu i atrakcyjności naszej oferty” – skomentował szef RN.

Zarząd wstępnie oceniał, że z końcem bieżącego roku spółka będzie mogła pochwalić się liczbą klientów na poziomie 16-17 tys., a suma przychodów brutto może osiągnąć wartość niespełna 2 mln zł. To – jak podkreśla – efekt działania w nisko kosztowym modelu dropshipping, zdywersyfikowanej oferty produktowej oraz sukcesywnie rosnącej liczby klientów.

„Nasze obecne działania mają na celu jeszcze dynamiczniejszy rozwój i wprowadzanie nowych produktów oraz rozszerzanie sprzedaży na kolejne rynki zagraniczne. W samym listopadzie zrealizowaliśmy blisko 5 tys. zamówień, a nasze prognozy dotyczące 16-17 tys. klientów w tym roku powinny zostać przez nas pobite, biorąc pod uwagę fakt że grudzień zapowiada się równie gorący” – powiedział Nowak.

Kluczowe plany rozwoju spółki to skalowanie biznesu w oparciu o obecny model, optymalizacja procesów celem generowania jak najwyższej marży brutto, wprowadzanie marek własnych produktów oraz wchodzenie na kolejne rynki, w tym rynek rumuński. Obecnie oferta spółki dostępna jest na platformach sprzedażowych w Czechach i Słowacji, podsumował.

E-shopping Group (wcześniej: Etna Software Technologies) specjalizuje się w handlu e-commerce, ze szczególnym naciskiem na prowadzenie biznesu w modelu sprzedaży dropshipping. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews