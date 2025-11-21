Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisał z Uniwersytetem Śląskim umowę finansową opiewającą na 206 mln zł, podał bank. Środki pozwolą katowickiej uczelni na remonty i rozbudowę dwóch kampusów, które wzbogacą się m.in. o interdyscyplinarne laboratorium chemiczne, centrum biotechnologii i bioróżnorodności, strefy zielone oraz funkcjonalny parking. To kolejna umowa zawarta w Polsce w ramach TechEU, flagowego programu Grupy EBI obliczonego na rozwój innowacyjności, wysokich technologii i konkurencyjności gospodarczej Europy.

„Polska potrzebuje nowego modelu rozwoju opartego na wiedzy, a rodzime uczelnie mają istotną rolę do odegrania w kształceniu kadr, stymulowaniu innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej. Wsparcie dla Uniwersytetu Śląskiego wpisuje się w konsekwentną politykę EBI aktywnego inwestowania w innowacje, cyfryzację oraz kapitał ludzki. Poprzez program TechEU chcemy jeszcze mocniej promować ścisłą współpracę uczelni i biznesu, żeby najlepsze pomysły z laboratoriów mogły z powodzeniem rozwijać się w sprawne przedsiębiorstwa świadczące o sile gospodarki Polski i całej Europy” – powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.

Nowe budynki UŚ zostaną wyposażone w panele fotowoltaiczne i pompy ciepła, co pozwoli ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i spełnić krajowe wymogi niemal zerowego zużycia energii. Przewidziano także zaawansowane systemy retencji wody i inne rozwiązania zwiększające odporność na zmiany klimatu. W ramach planu rozwoju UŚ powstanie również publicznie dostępna przestrzeń zielona wpisująca kampus w szerszy kontekst otaczającej tkanki miejskiej.

„Po wielostopniowych audytach EBI potwierdziło naszą wiarygodność i zakwalifikowało Uniwersytet Śląski do programu TechEU. Dzisiejsza umowa otwiera nam kolejne możliwości finansowania naszych programów rozwojowych” – dodał rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. Ryszard Koziołek.

Umowa z Uniwersytetem Śląskim jest pierwszą zawartą z uniwersytetem w Polsce w ramach programu finansowania szkolnictwa wyższego ze środków TechEU. EBI planuje udzielić w najbliższych latach ponad 2,3 mld zł korzystnego finansowania publicznym uczelniom i instytutom badawczym. Wcześniej z preferencyjnego wsparcia banku rozwoju Unii Europejskiej skorzystały już m.in. Uniwersytet Jagielloński, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Poznański Uniwersytet Medyczny.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej powołaną do finansowania inwestycji przyczyniających się do realizacji celów polityki wspólnoty. Udziałowcami banku są państwa członkowskie, a zadaniem udzielanie kredytów długoterminowych na rzecz realizacji ośmiu priorytetów.

Źródło: ISBnews