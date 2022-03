Eco5tech podpisała z generalnym wykonawcą budynku biurowo-usługowego umowę na usługi przygotowania dokumentacji projektowej, wykonania prac budowlanych oraz wdrożenia innowacyjnych technologii PropTech za 12,25 mln zł, podała spółka. Projekt będzie realizowany do końca grudnia bieżącego roku.

„Jest to wartościowo najwyższa umowa, jaką podpisaliśmy w naszej historii. Jesteśmy dumni, że możemy kompleksowo podejść do realizacji projektu i zaproponować nasze rozwiązania z zakresu PropTech. Jeszcze przed końcem roku łączna wartość realizowanych projektów przez Eco5tech wynosiła 21 mln zł. Obecnie wartość ta wzrosła do 35 mln zł” – powiedziała prezes Alicja Gackowska, cytowana w komunikacie.

Podmiotem, z którym Eco5tech podpisało umowę jest generalnym wykonawcą robót budowlanych, specjalizującym się w realizacji zaawansowanych technologicznie inwestycji, posiadającym szeroką ofertę kompleksowych usług architektoniczno-inżynieryjnych, doradczych oraz zarządzania dla zadań budowlanych, dodano.

Eco5tech to spółka zajmująca się projektowaniem w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w zakresie PropTechu (Property Technology). Eco5tech została założona w 2010 r., jest notowana na NewConnect o stycznia 2022 r.

Źródło: ISBnews