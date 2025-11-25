EcoRun S.A., prężnie rozwijająca się spółka, która dostarcza innowacyjne rozwiązania dla rynku OZE, uruchomiła w trzecim kwartale br. kolejny kanał przychodowy. Spółka rozszerzyła działalność o nowe, strategiczne segmenty, wprowadzając na rynek zestawy zawierające m.in. turbiny wiatrowe, oraz magazyny energii dla mieszkań. Dzięki współpracy z Enigą – partnerem dostarczającym energię elektryczną, klienci EcoRun mogą wykorzystywać energię zgromadzoną w magazynach energii także do ładowania samochodów elektrycznych w publicznej sieci ELOCITY. EcoRun S.A. intensyfikuje działania sprzedażowe, co przekłada się na dalszy wzrost jej wartości. Jednocześnie Zarząd potwierdza podtrzymanie planu debiutu na rynku głównym GPW w 2026 roku.

– Miniony kwartał był dla nas bardzo pracowity. W czasie, w którym branża mierzyła się z zapowiedzią wygaszenia programu Mój Prąd w obecnej formie, my wprowadzaliśmy na rynek Mega Zestawy z turbinami wiatrowymi. Od września zamontowaliśmy już ponad 100 takich zestawów, co wskazuje na duże zainteresowanie klientów tym rozwiązaniem oraz potwierdza skuteczność struktur sprzedażowych EcoRun –mówi Mateusz Wróbel, CEO EcoRun.

Spółka sukcesywnie rozszerza portfolio produktowe, odpowiadając na szybko zmieniające się potrzeby rynku OZE. Wprowadzone we wrześniu Mega Zestawy składają się z turbiny wiatrowej, instalacji fotowoltaicznej, magazynu energii oraz falownika i kwalifikują się do dofinansowania z programu „Moja Elektrownia Wiatrowa”. Turbina wiatrowa została zaprojektowana z myślą o warunkach wietrznych panujących w naszej szerokości geograficznej i utrzymuje efektywność w przypadku wiatru o prędkości ok. 1,2 m/s. Montaż turbiny nie wymaga formalności ani założenia masztu, co przekłada się na mniejsze koszty instalacji. Po połączeniu urządzenia z inteligentnym systemem zarządzania energią Eniga, zestawy wiatrowe pozwalają obniżyć miesięczne rachunki klientów do kilkudziesięciu złotych i skracają średni czas zwrotu inwestycji do 3–5 lat.

– Elastyczne podejście i lekka struktura EcoRun pozwoliły nam także z sukcesem wejść na rynek magazynów energii dla mieszkań. Wiążemy z nim duże nadzieje, ponieważ potencjalna liczba klientów w tym segmencie jest dwukrotnie większa niż w przypadku rynku fotowoltaiki dla domów jednorodzinnych – wyjaśnia Mateusz Wróbel.

W przypadku przeciętnej, czteroosobowej rodziny, której miesięczny rachunek za prąd wynosi 260 zł, magazyn energii dla mieszkańców bloków pozwala obniżyć koszty energii elektrycznej nawet o 70%. Inteligentne urządzenie gromadzi energię wtedy, gdy jest najtańsza i wykorzystuje ją w godzinach szczytu – gdy ceny taryf rosną. System korzysta z zaawansowanej sztucznej inteligencji, która analizuje dane w czasie rzeczywistym, przewiduje zużycie i automatycznie optymalizuje pracę urządzenia. Magazyn ma kompaktowe wymiary – można go zamontować w każdym mieszkaniu, bez kucia ścian i ingerencji w instalację. Unikalną funkcją urządzenia jest również możliwość przekazywania zmagazynowanej energii do innego punktu poboru – np. drugiego mieszkania, biura czy domu rodzinnego.

Dzięki strategicznej współpracy z Enigą, użytkownicy magazynów EcoRun mogą wykorzystać zgromadzoną energię również do ładowania samochodów elektrycznych w publicznej sieci ELOCITY. Rozwiązanie ENIGA DRIVE umożliwia rozliczanie ładowania bezpośrednio z depozytu prosumenckiego, pozwalając kierowcom na pełne wykorzystanie własnej, taniej energii w dowolnym miejscu w Polsce. Niedawno spółka EcoRun wprowadziła też dodatkowe rozwiązanie, które umożliwia użytkownikom magazynów energii monetyzowanie zgromadzonego depozytu.

– Wejście na rynek magazynów energii dla mieszkań to dla nas otwarcie zupełnie nowego, potężnego kanału przychodowego. Już po czterech tygodniach pilotażu mamy na koncie kilkanaście pierwszych instalacji, a zainteresowanie ze strony mieszkańców miast jest bardzo duże. Intensywnie rozbudowujemy struktury sprzedażowe i przygotowujemy się do uruchomienia szerokiej sprzedaży w pierwszym kwartale 2026 roku. Jestem przekonany, że nowy segment będzie miał pozytywny wpływ na nasze wyniki w kolejnych kwartałach oraz przełoży się na wzrost wartości spółki – podsumowuje CEO EcoRun.

Źródło: Spółka