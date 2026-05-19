EDF power solutions Polska uruchomił swój pierwszy w Polsce wielkoskalowy magazyn energii (BESS) o mocy 50MW (i pojemności 120MWh), zlokalizowany w Starym Grodkowie w województwie opolskim, podała spółka.

Projekt jest jedną z największych instalacji tego typu w kraju. Uzyskał 17-letni kontrakt w aukcji rynku mocy organizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

Magazyn energii w Starym Grodkowie został przyłączony do sieci dystrybucyjnej obsługiwanej przez Tauron Dystrybucję i będzie wspierał elastyczność systemu elektroenergetycznego oraz ułatwiał integrację odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym.

Uruchomienie pierwszej instalacji jest częścią szerszej strategii EDF power solutions dotyczącej rozwoju projektów magazynowania energii w Polsce. Spółka rozwija obecnie portfel zabezpieczonych projektów magazynowych o łącznej mocy 370 MW.

„Uruchomienie naszego pierwszego magazynu energii w Polsce to ważny kamień milowy w rozwoju EDF power solutions w naszym kraju i element szerszej strategii rozwoju magazynowania energii w Europie. Magazyny energii odegrają kluczową rolę w transformacji energetycznej, zwiększając elastyczność i stabilność całego systemu elektroenergetycznego” – powiedziała CEO EDF power solutions Polska Alicja Chilińska-Zawadzka, cytowana w komunikacie.

Projekt w Starym Grodkowie składa się z 24 kontenerowych modułów magazynowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą elektroenergetyczną, w tym stacją transformatorową oraz przyłączeniem do sieci 110 kV.

EDF power solutions działa w Polsce od 14 lat. Firma wybudowała pięć lądowych farm wiatrowych oraz rozwija kolejne projekty, między innymi magazyny energii. Spółka rozwija niskoemisyjne źródła wytwarzania energii, wspierając transformację energetyczną. Jednocześnie wzmacnia system elektroenergetyczny poprzez rozwiązania w zakresie magazynowania energii.

