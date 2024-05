Grupa Columbus zawiązała współpracę z EDP Energia Polska (EDP EP) w zakresie realizacji projektów budowy farm fotowoltaicznych będących własnością Grupy Columbus. W wykonaniu tej współpracy, 21 spółek z Grupy Columbus zawarło z EDP EP łącznie 63 umowy na prace budowlane przy realizacji projektów farm fotowoltaicznych, na podstawie których EDP EP wybuduje samodzielnie lub wspólnie z Columbus farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej ok. 61 MW, podał Columbus. Zgodnie z ustalonym harmonogramem, całość prac powinna zostać zakończona do II kwartału 2025 r. Wartość prac wynosi ok. 37-45 mln euro.

„Zarząd wskazuje, iż po wybudowaniu i uruchomieniu tych projektów, podejmie działania zmierzające do sprzedaży tych projektów, bądź do zmiany konstrukcji ich finansowania na project finance. Po wybudowaniu i elektryfikacji portfel tych farm fotowoltaicznych będzie wart ok. 250 mln zł. EDP Energia Polska należy do EDP Group, międzynarodowej firmy energetycznej, obecnej na 29 rynkach, na 3 kontynentach. W ciągu czterech dekad działalności firma zbudowała znaczącą pozycję na światowym rynku energii” – czytamy w komunikacie.

„Zawarcie współpracy z takim gigantem światowego rynku energetycznego jak EDP Group jest dla nas wielkim wyróżnieniem. Będziemy pracować z profesjonalistami rynku farm fotowoltaicznych, co niewątpliwie przełoży się na najwyższą jakość realizowanych projektów, a w efekcie na ich wartość rynkową. Dzięki tej transakcji Columbus znacząco zmieni też status projektów w swoim portfolio – po zrealizowaniu wspomnianych projektów, na koniec 2025 r. będziemy posiadali ok. 100 MW wybudowanych i działających farm” – powiedział wiceprezes Dariusz Kowalczyk-Tomerski, cytowany w materiale.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. W marcu 2023 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.

Źródło: ISBnews