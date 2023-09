EDP Renewables (EDPR) otworzył oficjalnie w Wielkopolsce swoją największą w Europie elektrownię fotowoltaiczną, podała spółka. Farma fotowoltaiczna Przykona o mocy całkowitej 200 MWp jest 2. co do wielkości instalacją tego typu w Polsce, ale dzięki możliwości zwiększenia mocy o dodatkowe 40 MW ma potencjał, aby stać się największą elektrownią fotowoltaiczną w Europie Środkowo-Wschodniej i jedną z największych w Europie, podkreślono.

„Otwarcie elektrowni fotowoltaicznej Przykona to kolejny dowód na to, że Polska jest kluczowym rynkiem dla EDP Renewables. Po dodaniu do polskiej sieci tego projektu, EDPR będzie dysponować w kraju skumulowaną mocą fotowoltaiczną przekraczającą 280 MWp, co czyni naszą firmę jednym z liderów rynku fotowoltaicznego w Polsce. Inwestycja ta wzmacnia także naszą pozycję jako największego zagranicznego inwestora w zakresie lądowej energetyki odnawialnej w Polsce” – powiedział country manager na Polskę Bartosz Fedurek, cytowany w komunikacie.

Budowa trwała ponad rok, a w szczytowym okresie na placu budowy pracowało blisko 500 osób. Projekt ma całkowitą moc zainstalowaną 200 MWp i będzie generował blisko 220 GWh rocznie, co pozwoli uniknąć wykorzystania tradycyjnych paliw kopalnych do wytworzenia tej samej ilości energii. Elektrownia Przykona zapobiegnie także emisji ponad 208 000 ton CO2 rocznie, wymieniono w materiale.

„Elektrownia fotowoltaiczna została zainstalowana na terenie zrekultywowanej kopalni węgla brunatnego – w ten sposób Przykona jawi się jako inspirujący przykład transformacji energetycznej zachodzącej w regionie Wielkopolski Wschodniej. Farma fotowoltaiczna położona jest na obszarze o powierzchni 270 hektarów, co odpowiada 375 boiskom do piłki nożnej” – czytamy także.

Za projektowanie i budowę instalacji, montaż paneli słonecznych oraz budowę linii kablowych odpowiedzialna była firma Electrum.

Niedawno EDPR uruchomił pierwszą w Polsce instalację hybrydową, dodając farmę fotowoltaiczną Konary o mocy 45 MWp do istniejącej farmy wiatrowej, również w województwie wielkopolskim. Spółka uruchomiła ponadto elektrownię o mocy 40 MWp w pobliżu województwa lubuskiego. Dzięki tym projektom EDPR wzmacnia swój wkład w dostarczanie czystej energii do sieci, dysponując obecnie zdywersyfikowanym portfelem inwestycji wiatrowych i fotowoltaicznych. EDPR ma obecnie w Polsce moc zainstalowaną na poziomie 917 MW, z czego ponad 269 MW dodano w ubiegłym roku. Spółka posiada również inne projekty na etapie budowy oraz w dewelopmencie, zakończono w informacji.

EDP Renewables jest producentem energii odnawialnej, z obecnością na ok. 30 rynkach na świecie.

Źródło: ISBnews