EFL sfinansował aktywa o rekordowej wartości 10,3 mld zł w 2024 roku , co oznacza wzrost o 11,6% r/r, podała spółka.

„Konsekwentnie rośniemy i zwiększamy nasze udziały rynkowe, które na koniec grudnia ubiegłego roku wyniosły 9,4% [wobec 9,3% rok wcześniej]. Cieszymy się, że w tak trudnym i mało przewidywalnym otoczeniu, tak wielu przedsiębiorców zaufało marce EFL, o czym świadczą także wyniki cyklicznego badania satysfakcji naszych klientów. Stopień zadowolenia ze współpracy z nami ocenili na 9 pkt (w skali od 0 do 10), a 95% deklaruje ponowny wybór EFL w przypadku wyboru firmy umożliwiającej finansowanie zakupu pojazdów lub sprzętów w przyszłości. Co więcej, klienci bardzo docenili fakt, że w jednej instytucji mają do dyspozycji pełen wachlarz usług finansowych od leasingu przez faktoring po ubezpieczenia. Dzięki synergii w ramach Grupy EFL, w skład której wchodzą spółki Carefleet, Truck Care i Eurofactor tworzymy jedyną w Polsce markę finansową z tak bogatą paletą produktów” – powiedział prezes EFL Radosław Woźniak, cytowany w komunikacie.

Wskaźnik Net Promoter Score (NPS – wskaźnik przedstawiający skłonność klientów do rekomendowania, przywiązania do marki i lojalności) dla spółki wzrósł do 69 w 2024 roku z 68 w 2023 r. i wobec 64 w 2022 r., a 95% klientów deklaruje ponowny wybór EFL w przyszłości, wskazano też w materiale.

EFL S.A. powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole.

