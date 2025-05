Eika Asset Management (EAM), spółka zarządzająca inwestycjami Grupy Eika, rozpoczęła realizację parku logistycznego w Nowym Modlinie, podała spółka. Głównym najemcą inwestycji jest sieć Bricomarché. Realizacja inwestycji została powierzona firmom Waimea Holding oraz Kajima Poland.

W ramach pierwszego etapu powstaje około 28 000 m2 powierzchni magazynowej klasy A. Budowa już trwa, a przekazanie obiektu do użytkowania planowane jest na listopad 2025 roku. W drugim etapie powstanie ponad 10 000 m2, podano.

„Fundamenty rynku logistycznego w Polsce pozostają jednymi z najmocniejszych w Europie, a struktura naszego portfela inwestycyjnego została świadomie zaprojektowana tak, aby odzwierciedlać ten potencjał. Nowy Modlin nie jest wyjątkiem – to modelowy przykład lokalizacji, w której stabilny popyt, rozwinięta infrastruktura transportowa oraz oczekiwania najemców harmonijnie się uzupełniają. Nasze decyzje inwestycyjne opierają się na jasno zdefiniowanych kryteriach: lokalizacja musi mieć strategiczne uzasadnienie w długim horyzoncie czasowym, parametry techniczne muszą odpowiadać przyszłym standardom rynkowym, a nasi partnerzy – dysponować wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do skutecznej realizacji projektów. To właśnie te fundamenty tworzą trwałą wartość – zarówno dla najemców, jak i inwestorów oraz społeczności lokalnych” – powiedział head of investments z Eika Asset Management Paulius Stulgaitis, cytowany w komunikacie.

Kluczowym najemcą pierwszego etapu została sieć Bricomarché, która posiada blisko 220 supermarketów DIY w całej Polsce.

„O wyborze projektu North Warsaw Nowy Modlin zdecydowały przede wszystkim: dogodna lokalizacja z dobrym dostępem do infrastruktury drogowej i komunikacji publicznej, wysokie standardy techniczne obiektu, w tym 12-metrowa wysokość składowania oraz zaawansowane rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju. Uruchomienie nowego magazynu dla dynamicznie rosnącej sieci Bricomarché ma strategiczne znaczenie w kontekście dalszego rozwoju Grupy Muszkieterów w Polsce” – wskazała dyrektor generalna Bricomarché w Polsce Katarzyna Jańczak-Stefanide.

Eika Asset Management to spółka zarządzająca inwestycjami, założona w 2016 r. EAM jest licencjonowana i nadzorowana przez Bank Litwy.

Źródło: ISBnews