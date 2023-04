Ekipa Holding rozmawia z dystrybutorami w kwestii najważniejszego uniwersum tworzonego przez grupę. Pierwsze seriale i gry powinny mieć premierę w tym roku, poinformował prezes Łukasz Wojtyca.

„Nie pokazaliśmy jeszcze efektów naszych inwestycji, co znacząco powinno zmienić postrzeganie naszej firmy. Różne uniwersa są na różnym etapie. Najważniejsze z nich [film animowany] jest gotowe do produkcji, trwają rozmowy z dystrybutorami. Pionierska działalność Laniakea dopiero w tym roku otrzyma pierwsze deadline. Do tej pory nie nakładaliśmy ich na nią, ze względu na kreatywny etap działalności” – powiedział Wojtyca podczas czatu SII.

Zaznaczył że Ekipa Holding powstała, aby misja Ekipy, czyli „dajemy szeroko pojętą rozrywkę”, wynieść na inny poziom – stąd inwestycje w tworzenie seriali i gier, które już w tym roku powinny mieć swoją premierę.

Wiceprezes Ekipa Holding Filip Bielecki przypomniał, że Ekipa Holding jako grupa kapitałowa dzieli się na segmenty produkcji filmowej, kreacji, wsparcia i obsługi Inflencerów, gamingu, konfekcji i sprzedaży odzieży.

„Konsekwentnie realizujemy ogłoszoną strategię. W tym roku zaprezentujemy Wam pierwsze efekty tego, do czego EKIPA Holding została powołana, czyli wzniesienia dostarczanej przez nas rozrywki na wyższy poziom. Trafią do Was pierwsze efekty naszej pracy” – dodał Bielecki.

Wojtyca stwierdził, że Ekipa jest w głównej mierze spółką opartą o influencerów. „Nasze produkty FMCG czy inne pośrednie działalności są skorelowane z twórcami. Dążymy jednak aby ta proporcja się zmieniła – po to powstała EKIPA Holding SA. Największe przychody mamy z reklam na kanałach naszych influencerów oraz z produktów FMCG” – wskazał prezes.

Na początku roku grupa realizowała show „Twoje 5 minut”, które ma za zadanie wyłonić nowe gwiazdy dla Ekipy.

„Ich potencjał przychodowy jest widoczny od pierwszych dni ich pracy z nami. Ekipa zarabia w głównej mierze na reklamach, a do nich potrzebna jest przestrzeń reklamowa. Tę właśnie przestrzeń reklamową dla naszych influencerów wytworzył program T5M. Będziemy skupiać się nad budowaniem ich marek osobistych. Decyzja w temacie nowej edycji jeszcze nie zapadła. Jesteśmy świeżo po finale T5M2 więc skupiamy się teraz na rozwoju naszych nowych influencerów. W grudniu FRIZ miał ok. 13 mln wyświetleń, ale gdy zaczęła się emisja T5M2, to te liczby znacząco się zwiększyły. Styczeń – 28 mln; luty – 48 mln; marzec – 50 mln wyświetleń. Ogromne liczby” – ocenił Wojtyca.

Stwierdził, że grupa jest liderem pozyskiwania nowych talentów influenserskich w Polsce. „Szczególnie Karol Friz skupia się na analizie i innowacji w rozrywce. Np. teraz bardzo szeroko badamy wpływ AI na branże i zaczynamy z niej korzystać, aby optymalizować treści” – przyznał Wojtyca.

Bielecki dodał, że w tym roku grupa wprowadziła do sprzedaży nowe lody Chmurka i Burza. „Pierwsze sygnały z rynku są obiecujące, lody szybko się wyprzedają, a klienci domawiają następne partie. Jesteśmy w ciągłej pracy nad rozwojem naszego portfolio produktowego i nie możemy się doczekać, aby powiedzieć Państwu więcej” – powiedział.

Zarząd podkreślił ponadto, że wszystkie zyski na dzień dzisiejszy chce reinwestować. W kwestii niedawnych informacji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o postępowaniu wyjaśniającym ws. m.in. akcji Ekipy, władze grupy wskazały, informację o tym pozyskali z ogólnodostępnego komunikatu KNF. „My jako spółka nie mamy wpływu na decyzje inwestycyjne naszych akcjonariuszy. Czekamy na wyjaśnienie sprawy przez KNF” – podsumował zarząd Ekipy.

Notowana na NewConnect Ekipa to największa w Polsce firma odpowiedzialna za dostarczanie rozrywki online. W związku z dynamicznym rozwojem grupy influencerskiej Ekipa oraz chęcią rozbudowy działań w nowych branżach, w 2020 r. powstała Ekipa Holding S.A. Do grupy kapitałowej została przeniesiona cała działalność operacyjna oraz powołane zostały podmioty wyspecjalizowane w nowych branżach, aby uzupełnić i rozwijać spółkę. Podstawowym celem firmy jest dostarczanie szeroko rozumianej rozrywki na różnych płaszczyznach.

Źródło: ISBnews