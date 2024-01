EKIPA Management, spółka należąca do EKIPA Holding wygrała przetarg na zakup nieruchomości gruntowej nieopodal Krakowa o wartości ponad 6 mln zł netto. Spółka planuje tam zbudować swoją nową siedzibę z zapleczem produkcyjno-montażowym, która stanie się centralnym punktem dla wszystkich spółek Grupy Kapitałowej i projektów realizowanych przez EKIPĘ.

EKIPA Management wygrała przetarg na zakup nieruchomości gruntowej o imponującej powierzchni 2,8 hektara zlokalizowanej nieopodal Krakowa. Wartość transakcji ma wynieść 6 020 000 złotych netto. Zakup ten stanowi kluczowy krok w dążeniu do dalszego dynamicznego rozwoju, a firma już niebawem przystąpi do budowy nowoczesnej siedziby. Potwierdza to dalsze umacnianie pozycji EKIPY na rynku.

Nowa siedziba obejmie 6 niezależnych studiów filmowych dedykowanych nagrywaniu projektów influencerskich prowadzonych przez EKIPA Management, biuro projektowe wraz z wzorcownią oraz magazyn dla sklepów internetowych spółki Ekipatonosi. Ponadto znajdzie się tam nowoczesna i przestronna przestrzeń biurowa o powierzchni 1000 metrów kwadratowych dla pracowników wszystkich spółek wchodzących w skład EKIPA Holding. Ta kompleksowa struktura ułatwi komunikację między zespołami i wpłynie znacząco na rozwój wszystkich firm z Grupy.

„Decyzja o budowie nowej siedziby to dla nas krok w stronę niezależności i pełnego skoncentrowania na rozwijaniu projektów EKIPY. Planowane 6 studiów filmowych będzie miejscem spotkania kreatywności z najnowocześniejszymi technologiami, co przyczyni się do podniesienia poziomu nagrań i atrakcyjności oferty spółki, a tym samym stworzy przestrzeń do jeszcze większych i jeszcze bardziej innowacyjnych projektów.” – mówi Karol Wiśniewski, Prezes EKIPA Management

Biuro dla pracowników EKIPY, które znajdzie się w kompleksie, zostanie zaprojektowane z myślą o efektywności pracy oraz komforcie zespołu. Nowa siedziba stanie się centralnym punktem zarządzania projektami, umożliwiając sprawną koordynację działań i jeszcze skuteczniejszą obsługę projektów i klientów.

„Inwestycja w nową siedzibę to nie tylko śmiały krok, ale także najlepiej zainwestowane pieniądze. Do nowej siedziby przeniosą się wszystkie Spółki EKIPY Holding, które teraz znajdują się w kilku różnych lokalizacjach. Od lat nasza firma intensywnie się rozwija i zatrudnia coraz więcej osób. Powoli nie mieścimy się w dotychczasowych miejscach. Jedna siedziba znacznie ułatwi komunikację i wpłynie na rozwój wszystkich naszych Spółek. Jesteśmy przekonani, że bardzo umocni to również naszą pozycję na rynku.” – mówi Łukasza Wojtyca, Prezes EKIPA Holding

Dodatkowo na terenie nowej siedziby powstanie boisko wielofunkcyjne i przestrzeń do rekreacji i wspólnego spędzania czasu dla pracowników. Nowe miejsce stanowić będzie centrum innowacji, kreatywności i efektywności, a realizowane w nim projekty z pewnością jeszcze bardziej przyciągną uwagę branży.

O szczegółach związanych z projektem, postępach budowy oraz planowanym terminie otwarcia nowej siedziby EKIPA Management będzie informować na bieżąco. Zgodniez postępowaniem przetargowym, istnieje możliwość wniesienia zażalenia i odwołania od decyzji zakupu w terminie 7 dni, jednakże przedstawiciele Spółki wierzą, że wszystko skończy się pomyślnie i już wkrótce w EKIPA Management ruszy proces budowy nowej siedziby, a spółka spełni tym samym swoje ambitne cele rozwojowe.

Źródło: Spółka