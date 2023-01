Ekoen otwiera 31 stycznia najnowocześniejszy w Polsce hub ładowania pojazdów elektrycznych o łącznej mocy 1,5 MW, podała spółka. Stacja składa się z 6 stanowisk ultraszybkiego ładowania DC, w tym 3 stanowisk o mocy 350 kW CCS.

„Naszą misją w Ekoen jest minimalizowanie wykluczenia z elektromobilności mieszkańców największych polskich miast, którzy nie mają dostępu do ładowania się w miejscu zamieszkania lub pracy. Tym osobom zapewniamy ogólnodostępne, komfortowe i niezawodne usługi ładowania pojazdów elektrycznych poprzez sieci wielostanowiskowych hubów ultraszybkiego ładowania. W najbliższym czasie chcemy uruchomić w całej Polsce kilkanaście takich hubów, rozpoczynając od Warszawy, zapewniając około 100 punktów ładowania” – powiedział członek zarządu Ekoen Włodzimierz Hrymniak, cytowany w komunikacie.

Nowo powstały hub Ekoen wyposażony jest w 5 stanowisk CCS oraz jedno stanowisko CHAdeMO. Trzy ze stanowisk na stacji umożliwiają ładowanie mocą 350 kW. Kompleks zlokalizowany jest przy ul. Postępu 14, w centrum największej w Warszawie dzielnicy biurowej. Mimo, że stacja jest za szlabanem przy budynku biurowym, parkowanie na czas usługi jest bezpłatne. Docelowo, wiosną tego roku, hub będzie wyposażony we własną infrastrukturę pozwalającą skorzystać ze strefy relaksu, WiFi oraz z oferty gastronomicznej i toalety otwartych przez całą dobę. Zadaszone zostaną również miejsca do ładowania.

W najbliższym czasie Ekoen planuje rozbudowę sieci hubów w największych miastach wojewódzkich, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy, zapowiedziano również.

W 2022 roku łączna moc infrastruktury ładowania w Polsce wynosiła 77 MW. Biorąc pod uwagę prognozy rozwoju rynku BEV, szacuje się, że minimalne zapotrzebowanie na stacje ładowania do 2025 roku wzrośnie do 435,8 MW, a do roku 2035 – do aż 2 613 MW, co oznacza 34-krotny wzrost, wynika z materiału.



Obecnie, na terenie Warszawy znajduje się około 50 ogólnodostępnych punktów ładowania, z czego tylko kilka oferuje moc 150 kW. Dominuje infrastruktura rozproszona (składająca się z pojedynczych ładowarek oferujących pojedyncze punkty), o niewielkiej mocy i tym samym niskiej wydajności w świadczeniu tych usług.

„Do dyspozycji warszawiaków oddajemy najszybszy w Polsce hub ładowania pojazdów – całkowita moc stacji to 1,5 MW. Inteligentny sposób zarządzania energią na bieżąco śledzi parametry sieci i pobór mocy na punktach ładowania i dostosowuje całkowity pobór mocy stacji do możliwości sieci oraz potrzeb aktualnie podłączonych pojazdów. Jest to tym samym największa i najnowocześniejsza ogólnodostępna stacja ładowania pojazdów w Polsce” – dodał dyrektor sprzedaży Ekoen Tomasz Siedlecki.

Ekoen to spółka należąca do firmy Ekoenergetyka, świadcząca usługi ładowania pojazdów elektrycznych przez sieć tzw. hubów ładowania, czyli wielostanowiskowych stacji ultraszybkiego ładowania, działających w oparciu o koncepcję klasycznych stacji benzynowych, z wykorzystaniem ultraszybkich ładowarek o dużej mocy.

Źródło: ISBnews