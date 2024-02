Ekoenergetyka dostarczy do 140 ładowarek do autobusów elektrycznych firmie Nobina – największemu skandynawskiemu operatorowi transportu publicznego, podała spółka. W ramach kontraktu spółka zainstaluje w tym roku ładowarki o mocy 120 kW i 180 kW w czterech zajezdniach autobusowych w Sztokholmie, uruchamiając je do stycznia 2025 roku.

Kontrakt jest częścią szerszej ekspansji Ekoenergetyki w regionie skandynawskim, jednym z najszybciej rozwijających się rynków pojazdów elektrycznych na świecie.

„Ten kontrakt to ważne wotum zaufania dla Ekoenergetyki, od głównego gracza na wymagającym rynku. Nasza współpraca z firmą Nobina ma świetny początek i jesteśmy dumni, że możemy z nią współpracować, budując przyszłość zrównoważonego transportu w Sztokholmie i całym regionie skandynawskim” – powiedział CEO i współzałożyciel Ekoenergetyki Bartosz Kubik, cytowany w komunikacie.

Stacje ładowania Ekoenergetyki będą zlokalizowane w zajezdniach autobusowych w stolicy Szwecji.

„Jesteśmy zadowoleni ze wstępnych wyników naszej współpracy z Ekoenergetyką i cieszymy się na bliską współpracę z nimi. Nasi klienci wymagają wysokiej jakości, niezawodnego, ekologicznego transportu, a dzięki Ekoenergetyce znaleźliśmy partnera, który może nam pomóc w jego zapewnieniu” – dodała dyrektor ds. elektryfikacji w firmie Nobina Lisa Sievert.

Ekoenergetyka-Polska jest liderem wśród producentów infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, działającym na rynku elektromobilności od 2009 r. W 2022 r. znaczący mniejszościowy pakiet w spółce objął fundusz Enterprise Investors.

Źródło: ISBnews