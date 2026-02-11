Northrop Grumman Polska oraz Elaboracja Niewiadów, przy udziale Niewiadów Polska Grupa Militarna oraz ZSP Niewiadów podpisały umowę ramową określającą zasady współpracy w zakresie produkcji oraz dalszego wprowadzania na rynek amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm, przeznaczonej na rynek europejski, podała Grupa Niewiadów.

Podpisanie umowy ramowej stanowi kolejny etap współpracy zapoczątkowanej porozumieniem (MoU), zawartym we wrześniu ubiegłego roku. Strony przeszły od deklaracji do sformalizowanych ustaleń umożliwiających realizację wspólnych projektów przemysłowych i rynkowych w Polsce. Współpraca łączy komplementarne kompetencje obu stron: Northrop Grumman wnosi swoje doświadczenie w projektowaniu i produkcji amunicji artyleryjskiej oraz zaawansowane technologie wytwarzania, natomiast spółki należące do Niewiadów Polska Grupa Militarna wnoszą kompetencje w zakresie elaboracji, montażu oraz końcowej integracji produktu, podkreślono.

Model współpracy zakłada elastyczne podejście do realizacji wspólnych inicjatyw produkcyjnych i komercyjnych, umożliwiając stronom obejmowanie roli wiodącej – w tym również w działaniach rynkowych – w zależności od charakteru danego projektu, podano także.

Pierwszym obszarem współpracy jest wspólna produkcja pocisku artyleryjskiego kalibru 155 mm, który znajduje się obecnie na zaawansowanym etapie przygotowań do procesu certyfikacji. Umowa ramowa stanowi również podstawę do dalszego rozwoju wspólnych

działań związanych z certyfikacją, wdrożeniem oraz ofertowaniem produktu na rynku.

Współpraca obejmuje zastosowanie technologii ADI (Austempered Ductile Iron) w procesie wytwarzania korpusów pocisków artyleryjskich. Technologia ta umożliwia uzyskanie parametrów użytkowych porównywalnych ze stalą, przy jednoczesnym skróceniu czasu wdrożenia,

ułatwieniu modyfikacji konstrukcyjnych oraz możliwości skalowania produkcji do dużych wolumenów, wskazano w materiale.

„Szybkie przejście od porozumienia do umowy ramowej pokazuje, jak skutecznie potrafimy wspólnie odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na amunicję artyleryjską w Europie. Naszym celem jest rozwój nowoczesnych, skalowalnych zdolności produkcyjnych oraz ich efektywne wdrażanie” – powiedział prezes zarządu Elaboracji Niewiadów Mirosław Klepaczewski, cytowany w komunikacie.

„Partnerstwo pozwala Northrop Grumman wnieść światowej klasy kompetencje w zakresie projektowania amunicji oraz technologii produkcji ADI bezpośrednio do europejskiego ekosystemu obronnego. Wspólnie możemy szybko skalować produkcję w odpowiedzi na potrzeby bezpieczeństwa” – dodał Country Director w Northrop Grumman Polska Krzysztof Krystowski.

Strony podkreśliły swoje zainteresowanie dalszym rozwojem współpracy oraz wykorzystaniem możliwości wynikających z połączenia innowacyjnych technologii z europejską bazą przemysłową.

Northrop Grumman jest wiodącą, globalną firmą technologiczną sektora lotniczego i obronnego.

Elaboracja Niewiadów to spółka, w której siły połączyło dwóch partnerów: Niewiadów Polska Grupa Militarna oraz Forum 119, dedykowany podmiot do inwestycji w sektorze zbrojeniowym z grupy finansowej Fidera. Elaboracja Niewiadów jest podmiotem, w którym będzie prowadzona elaboracja amunicji wielokalibrowej, a także zostanie przeprowadzona certyfikacja własnego pocisku artyleryjskiego kalibru 155 mm.

Grupa Niewiadów jest producentem i dostawcą sprzętu precyzyjnego oraz produktów dla sektora wojskowego i cywilnego, z siedzibą w Warszawie. Jest notowana na NewConnect.

Źródło: ISBnews