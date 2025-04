ElectroMobility Poland (EMP) ogłosiło nową fazę rozwoju firmy. Projekt polskiego samochodu elektrycznego marki Izera ustąpił miejsca szerzej zakrojonej wizji nowoczesnego hubu produkcyjno-rozwojowego, podała spółka. Głównym celem tej inwestycji jest nie tylko uruchomienie produkcji europejskiej marki samochodów we współpracy z globalnym partnerem, ale również stworzenie prężnego, rynkowego podmiotu z centralą zlokalizowaną w Polsce.

„Kraje odnoszące sukces nie ograniczają się do importowania rozwiązań, lecz aktywnie uczestniczą w ich tworzeniu, implementacji i doskonaleniu. Wzrost gospodarczy oparty na technologii wymaga więc długoterminowych strategii w obszarze edukacji, infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz współpracy między sektorem publicznym a prywatnym” – powiedział prezes EMP Tomasz Kędzierski, cytowany w komunikacie.

Według niego, sytuacja branży motoryzacyjnej w Europie znacząco się pogarsza. Powodowane jest to silną konkurencją ze strony chińskich firm motoryzacyjnych oraz zmianami geopolitycznymi. Turbulentna sytuacja na rynku potęgowana jest dodatkowo wprowadzeniem przez Stany Zjednoczone ceł na samochody, części i komponenty.

Dla Polski jako jednego z kluczowych dostawców dla producentów samochodów może to stanowić duże wyzwanie, ale także szansę na strategiczną zmianę pozycji na arenie międzynarodowej. Jest to warunkowane lokowaniem nowych zakładów produkcyjnych samochodów, które będą wpływały na rozwój kompetencji w obszarach takich jak teleinformatyka, automatyzacja, inżynieria i innowacje, podkreślono.

„Odpowiedzią na bieżące wyzwania ma być zmodyfikowana wizja projektu, w której spółka ElectroMobility Poland wraz globalnym partnerem będzie współtworzyła europejską markę samochodów. Samochody te będą produkowane w nowoczesnej fabryce w Jaworznie, centrala firmy zlokalizowana będzie w Polsce. Wokół inwestycji mają powstawać nowe przedsięwzięcia, takie jak centrum innowacji, lokalny łańcuch dostaw oraz jednostki badawczo-rozwojowe tworząc hub produkcyjno rozwojowy” – zapowiedziano.

„Holistyczne podejście czyni z projektu efektywne narzędzie polityki przemysłowej – prowadzonej przez państwo i stanowi proaktywną odpowiedź na dynamiczne zmiany rynkowe” – dodał Kędzierski.

Przedsięwzięcie EMP w nowej formule wpisuje się również w założenia rządowej strategii inwestycyjnej „650 mld+”, ukierunkowanej na transformację energetyczną i technologiczną kraju. Dzięki inwestycji w Jaworznie powstanie lokalny łańcuch dostaw obejmujący do 80% wartości komponentów samochodu. Ponadto w regionie zostanie utworzonych 20-30 tys. miejsc pracy, z czego ok. 1 000 w obszarze B+R. Wzrośnie także zdolność polskich firm do awansu w globalnych łańcuchach wartości, wskazano w informacji.

„Flagowy projekt polskiej elektromobilności – jakim niewątpliwie była Izera – ostatecznie ugrzązł na mieliźnie, na którą wprowadziły ją opóźnienia powodowane brakiem stabilnego finansowania. Według poprzednich założeń, środki pochodzące z KPO umożliwiające realizację projektu miały trafić do spółki na początku 2023 roku. Brak ich uruchomienia do końca 2023 roku spowodował zerwanie ciągłości projektowej i konieczność aktualizacji niemal wszystkich założeń” – wyjaśnił szef EMP.

Nowa koncepcja zakłada współodpowiedzialność strategicznego partnera. Zamiast samodzielnie rozwijać od podstaw markę samochodów, EMP będzie działać jako współinwestor i koordynator wspólnych przedsięwzięć. Jak podano, ma to minimalizować ryzyka rynkowe.

Spółka przygotowuje się do złożenia wniosku o finansowanie projektu w ramach KPO. W chwili obecnej toczą się rozmowy z potencjalnymi partnerami EMP, którzy mogliby uczestniczyć w projekcie.

Projekt EMP w nowej formule może objąć swoim zasięgiem nie tylko motoryzację, ale również energetykę i cyfrowe usługi mobilności, wpisując się w szerszy kontekst transformacji gospodarki, podsumowano.

ElectroMobility Poland powstało w październiku 2016 roku jako inicjatywa czterech polskich grup energetycznych – PGE Polska Grupa Energetyczna, Energa, Enea i Tauron Polska Energia. Każda z nich objęła po 25% kapitału akcyjnego. 30 września 2021 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze objęcia nowo wyemitowanych akcji przez Skarb Państwa, który tym samym stał się większościowym akcjonariuszem.

Źródło: ISBnews