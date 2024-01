Elektrotim zawarł umowę z Tauron Dystrybucja, Oddział we Wrocławiu na zadanie pn. „Budowa linii kablowej 110 kV pomiędzy R-101 GPZ Walecznych – R-107 GPZ Kurkowa” we Wrocławiu, podała spółka. Wartość Umowy to 23 890 000 zł netto (29 384 700 zł brutto). Realizacja umowy podzielona jest na etapy, z których najdłuższy został określony na 27 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2022 r. miał 505,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews