Elektrotim zawarł umowę z Tauron Dystrybucja, Oddział w Gliwicach na przebudowę linii 110kV Radzionków-Julian, Bolko-Rozalia od odczepu do SE Pogoda do SE Julian w systemie zaprojektuj-wybuduj, podała spółka. Wartość umowy to 19,54 mln zł netto (24,03 mln zł brutto), a jej termin realizacji to 36 miesięcy.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2024 r. miał 525 mln zł mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews