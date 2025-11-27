Elektrotim podtrzymuje zamiar powrotu do marży brutto na sprzedaży na poziomie ok. 15%, w porównaniu do 10,6% w III kwartale br., poinformował prezes Maciej Posadzy.

„Nie mamy obecnie zleceń o niskiej rentowności, ale nie każdy kontrakt jest rozliczany według założeń pierwotnych. Zawsze są ryzyka i potencjalne zdarzenia, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, które mogą powodować rozliczenie poniżej założeń. Jednakże obecnie zbudowany portfel zamówień pozwala nam stwierdzić, że wrócimy na ścieżkę wcześniej realizowanej rentowności” – powiedział Posadzy podczas telekonferencji.

W 2024 roku marża brutto na sprzedaży Elektrotimu wynosiła ok. 15%, podczas gdy w III kwartale br. było to 10,6%.

„W I kwartale mieliśmy ok. 90 mln zł przychodów, w II kwartale ok. 110 mln zł, a w III kwartale ok. 140 mln zł. W IV kwartale z obecnego, rekordowego portfela [na poziomie 813 mln zł] mamy do realizacji ok. 250 mln zł. Poziom zrealizowanej marży z tego przychodu będzie znacząco wyższy niż w poprzednich kwartałach” – dodał prezes.

Jak podkreślił, spółka nie zmieniła polityki handlowej, nadal nie konkuruje ceną i podtrzymuje powrót do rentowności na poziomie zbliżonym do 15%.

„Pamiętajmy, że otoczenie rynkowe nadal jest wymagające, co również wpływa na wynik, ale wzrost przychodów z kwartału na kwartał oraz struktura backlogu sprawia, że jesteśmy spokojni [o marże]” – podsumował.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2024 r. miał 525 mln zł mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews