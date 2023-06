Elemental Holding jest długoterminowo zainteresowany integracją pionową całego łańcucha urban mining, a działalność Alumetalu związana z aluminium doskonale wpisuje się w tę strategię, poinformował prezes Paweł Jarski w kontekście ogłoszonego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Alumetalu.

„Naszym celem jest zdobycie łącznie nie więcej niż 49,99% udziału w kapitale zakładowym Alumetalu. Zamierzamy przejąć pakiet mniejszościowy tej spółki i włączyć go do struktur Grupy Elemental. Jesteśmy przekonani, że nasza oferta, zwłaszcza po jej dzisiejszym podwyższeniu, jest atrakcyjna w szczególności dla funduszy emerytalnych, które są zobowiązane do kierowania się wyłącznie interesami swoich klientów – przyszłych emerytów, nie mogą więc przyjąć oczywiście mniej atrakcyjnej oferty konkurencyjnej. Podobnie sprawa ma się z funduszami inwestycyjnymi. Naruszenie tej zasady z pewnością zwróciłoby uwagę Komisji Nadzoru Finansowego” – powiedział Jarski, cytowany w komunikacie.

„Jesteśmy długoterminowo zainteresowani integracją pionową całego łańcucha urban mining, która obejmuje zbieranie, przetwarzanie, topienie i rafinację metali. Działalność Alumetalu, związana z aluminium, doskonale wpisuje się w tę strategię. Na kilkanaście przejęć, których dokonaliśmy w ostatniej dekadzie, ponad 75% spółek co najmniej podwoiło, a często zwielokrotniło swoje wyniki w mniej niż 5 lat po ich przejęciu i integracji z naszą Grupą” – dodał.

Elemental podkreślił też, że prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców polegającej na przejęciu przez Elemental Holding kontroli nad Alumetalem za pośrednictwem spółki zależnej Elemental Alu.

Dziś Elemental Alu podjął uchwałę w sprawie podwyższenia ceny w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Alumetal do 85 zł z 83,7 zł za jedną akcję.

Wczoraj Elemental Alu ogłosił zaproszenie do składania ofert na sprzedaż nie więcej niż 7 167 142 akcji Alumetalu, stanowiących 45,84% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów, a oferowana cena zakupu wynosiła 83,7 zł za akcję. Oferty sprzedaży będą przyjmowane od 15 czerwca do 26 czerwca 2023 r.

Wskutek realizacji transakcji nabycia akcji zawartych przez podmioty powiązane Elemental Alu przed publikacją zaproszenia, stan posiadania akcji przez te podmioty po rozliczeniu tych transakcji wynosić będzie 650 000 akcji, które stanowią 4,158% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu.

Na skutek rozliczenia powyższych transakcji podmiotów powiązanych Elemental Alu oraz wskutek nabywania akcji w ramach niniejszego zaproszenia, intencją Elemental Alu oraz jej podmiotów powiązanych jest łączne osiągnięcie nie więcej niż 7 817 142 akcji stanowiących łącznie nie więcej niż 49,99% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz uprawniających łącznie do nie więcej niż 49,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Nabycie do 49,99% wszystkich akcji Alumetal ma na celu przejęcie kontroli nad spółką, której działalność idealnie wpisuje się w strategię grupy Elemental Holding w obszarze aluminium, podano.

Założony w 2010 r. Elemental Holding jest przedsiębiorstwem zajmującym się recyklingiem. Ma 55 spółek zależnych w 35 krajach, posiadających ponad 50 zakładów zbierania i przetwarzania, z których 30 znajduje się w całej Europie, a reszta poza Europą (w USA, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Malezji). Elemental zatrudnia ponad 1 100 osób na całym świecie. Był notowany na GPW w latach 2013-2021.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest drugim największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 3,27 mld zł w 2022 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews