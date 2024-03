Eleport chce uruchomić minimum ok. 400 punktów ładowania samochodów elektrycznych w Polsce do końca 2024 r., zwiększając liczbę posiadanych punktów ładowania do ok. 670, z 270 obecnie, podała spółka. Łącznie w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii Eleport planuje mieć do końca roku 1 350 punktów ładowania, wobec 550 obecnie.

Eleport zakończył zbieranie środków finansowych od obecnych inwestorów, takich jak Ambient Sound Investments i Gren. Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych przekracza 20 mln euro w 2024 roku, a łączny budżet na rozwój sieci w kolejnych latach to ponad 100 mln euro, z czego ponad połowa zostanie zainwestowana w budowę infrastruktury w Polsce, podkreślono w materiale.

Tegoroczne plany ekspansji stanowią wzrost o 145% w porównaniu z poprzednim rokiem, podano także.

Obecnie sieć zarządzana przez Eleport w Polsce to ponad 270 punktów ładowania w 19 miastach, w tym m.in. w Warszawie, Szczecinie, Tychach czy Częstochowie. Dodatkowo spółka jest w trakcie realizacji inwestycji w 700 kolejnych lokalizacjach, w których do końca br. planuje otworzyć co najmniej 400 nowych punktów ładowania.

„Obecnie punkty ładowania w sieci Eleport posiadają moc od 22 kW do 120 kW. W ramach budowanej przez nas nowej infrastruktury koncentrujemy się na instalacji szybkich i ultraszybkich ładowarek o mocy od 150 kW do 300 kW w różnych konfiguracjach, w zależności od uzyskanej mocy przyłączeniowej i potencjału lokalizacji” – powiedział członek zarządu Eleport ds. operacyjnych Cezary Kowalczyk, cytowany w komunikacie.

Biorąc pod uwagę efektywność istniejącej sieci oraz bieżący przypływ nowych projektów, firma przewiduje znaczący wzrost przychodów rok do roku, sięgający około 300% w 2024 roku

„Naszym celem jest zarówno pozyskiwanie nowych klientów, jak i wzmacnianie naszej obecności na rynku B2B, np. poprzez nowe umowy z operatorami flot korporacyjnych czy porozumienia z dużymi sieciami handlowymi” – dodał prezes Eleportu Raul Potissep.

w celu wsparcia planów ekspansji, Eleport zamierza także zwiększyć liczbę pracowników o ok. 40%.

„Aktualny poziom rozwoju infrastruktury ładowania nie spełnia jeszcze rosnącego zapotrzebowania wywołanego wzrostem liczby samochodów elektrycznych. To jeden z powodów, dla których, oprócz rozwijania naszej sieci w Polsce i krajach bałtyckich, aktywnie eksplorujemy możliwości wejścia na nowe rynki i oceniamy szanse rozwinięcia naszych zrównoważonych rozwiązań transportowych na pięciu potencjalnych rynkach: Rumunii, Węgier, Chorwacji, Słowacji i Czech” – dodał Potisepp.

„Niestety tempo rozwoju naszej sieci jest zależne nie tylko od nas, a w dużej mierze od operatorów sieci dystrybucyjnych, którzy są odpowiedzialni za przyłączanie stacji ładowania do sieci elektroenergetycznej. Średnio ten proces trwa co najmniej 18 miesięcy, a ostatnio coraz częściej terminy jakie słyszymy to nawet 24 miesiące. Jeżeli chcemy realnie przyspieszyć rozwój elektromobilności w Polsce, to musimy poradzić sobie właśnie z tym wyzwaniem – to obecnie jeden z głównych hamulców rozwoju całego sektora” – podsumował Kowalczyk.

Eleport to estońska spółka budująca sieć ładowania pojazdów elektrycznych w Europie Środkowej i Wschodniej, jej udziałowcami są m.in. Bolt i Gren (Partners Group, jeden z największych na świecie zarządców inwestycji na rynkach prywatnych).

Źródło: ISBnews