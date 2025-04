Dzięki współpracy Embraera z LOT AMS, Polska ma stać się największą na świecie MRO – czyli bazą obsługi technicznej i serwisowania samolotów E2, poinformował ISBnews wiceprezes ds. inżynierii i rozwoju technologicznego w firmie Embraer Luis Carlos Affonso. Firma chce w Polsce uruchomić także finalną linię montażową dla KC-390 i utworzyć Europejskie Centrum Szkolenia Taktycznego. Ponadto Embraer, także w Polsce, poszukuje wciąż nowych partnerów i dostawców.

„Ambicje Embraera obejmują dwa strategiczne obszary: program E2 w lotnictwie cywilnym oraz KC-390 w sektorze obronnym. Firma planuje uruchomienie nad Wisłą zakładu konserwacji i remontu podwozia oraz produkcję dużych komponentów kadłuba dla E2. Polska – dzięki współpracy Embraera z LOT AMS – ma stać się największą na świecie MRO – czyli bazą obsługi technicznej i serwisowania samolotów E2. Plany obejmują również konwersję samolotów pasażerskich na cargo z poprzednich generacji E-Jets” – powiedział ISBnews Affonso.

Embraer inwestuje również w nowoczesne technologie w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa, dodał.

„Chcemy w Polsce uruchomić finalną linię montażową dla KC-390 i utworzyć Europejskie Centrum Szkolenia Taktycznego oraz stopniowa polonizować systemy obsługi samolotu. Zamierzamy wykorzystywać w Polsce nasze doświadczenie i osiągnięcia technologiczne, które zdobyliśmy przy projektowaniu tak nowoczesnego statku powietrznego jak E2. A warto pamiętać, że to najbardziej paliwooszczędny i najcichszy samolot w segmencie wąskokadłubowym w lotnictwie cywilnym. E2 zużywa 30% mniej paliwa na jedno miejsce pasażerskie niż pierwsza generacja E-Jetów i o 13% mniej niż A220. Z najwyższym współczynnikiem kształtu skrzydeł w swojej kategorii, stanowi przykład niezrównanej efektywności aerodynamicznej. A przy okazji to jedyna rodzina samolotów, w której każdy model został wyposażony w indywidualnie zaprojektowane skrzydło, zamiast korzystać z jednej, uniwersalnej konstrukcji dla wszystkich wariantów. Takie podejście pozwala na osiągnięcie najwyższej efektywności paliwowej w segmencie” – dodał wiceprezes.

Zaznaczył, że Embraer w Unii Europejskiej jest już widoczny i obecny – 30% dostaw dla programu E2 powstaje w Europie, co przekłada się na 2 200 miejsc pracy. W przypadku KC-390 udział ten wynosi 42%, z czego 89% przypada na kraje NATO.

„Współpraca obejmuje również Polskę – Embraer korzysta z usług 18 polskich dostawców, co generuje 1 350 miejsc pracy w dziedzinach takich jak produkcja silników czy wyposażenia kabinowego. W ubiegłym miesiącu firma podpisała z iLOT (Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa) umowę o współpracy w zakresie badań i rozwoju, obejmującą m.in. materiały, technologie lotów przyszłości, projektowanie statków powietrznych oraz procesy ich utrzymania. Jednak, aby sprostać wciąż nowym wyzwaniom, Embraer poszukuje wciąż nowych partnerów i dostawców, także w Polsce, która ma tę wielką zaletę, że posiada rozwinięty sektor lotniczy. Firma szacuje, że w ciągu najbliższych 10 lat może wnieść do polskiej gospodarki nawet 3 mld USD oraz stworzyć 5 tys. miejsc pracy – byłby to ogromny wzrost w porównaniu z obecną skalą naszego zaangażowania, które wynosi 80 mln USD i 1 350 miejsc pracy. Korzystając z bogatego doświadczenia Polski w dziedzinie przemysłu lotniczego, Embraer dąży do tworzenia długofalowej, strategicznej współpracy z polskimi partnerami. Nasza firma chce dzielić się z nimi najnowszymi technologiami, zapewniać wsparcie merytoryczne i organizować specjalistyczne szkolenia, przyczyniając się do rozwoju krajowej gospodarki” – zaznaczył Affonso.

Embraer to globalna firma lotnicza z siedzibą w Brazylii. Prowadzi działalność w zakresie lotnictwa komercyjnego i wykonawczego, obrony i bezpieczeństwa oraz lotnictwa rolniczego. Firma projektuje, opracowuje, produkuje i sprzedaje samoloty i systemy, zapewniając klientom usługi i wsparcie posprzedażowe. Od momentu założenia w 1969 r. firma Embraer dostarczyła ponad 9 000 samolotów.

Źródło: ISBnews