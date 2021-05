Emitel i Polskie Radio zawarły nową 4-letnią umowę na usługę emisji programów Polskiego Radia, podała spółka. Sygnał w zakresie UKF-FM będzie emitowany z wykorzystaniem 139 obiektów nadawczych należących do Emitela.

Nowa umowa będzie obowiązywać od 1 lipca 2021 r. do 28 maja 2025 r. W ramach nowego kontraktu Emitel zrealizuje 61 z 83 zadań przewidzianych w zamówieniu publicznym, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi emisji programów Polskiego Radia w zakresie UKF–FM, podano.

„Jesteśmy niezmiernie dumni, że Polskie Radio zaufało nam ponownie i będziemy przez kolejne 4 lata emitować sygnał dla nadawcy publicznego. Nasze relacje z Polskim Radiem opierają się na zaufaniu, budowanym przez dekady. To, co naszym zdaniem wyróżnia Emitel, to wysoka jakość i dostępność usług, które przekładają się na satysfakcję słuchaczy, którzy mogą cieszyć się odbiorem sygnału stacji Polskiego Radia w całej Polsce” – powiedział wiceprezes Emitela Maciej Staszak, cytowany w komunikacie.

Spółka przypomniała, że 1 października 2013 r. Polskie Radio we współpracy z Emitelem uruchomiło pierwsze emisje cyfrowego radia w standardzie DAB+ w Warszawie i Katowicach. W ubiegłym roku Emitel uruchomił nowe nadajniki dla Polskiego Radia, zwiększając zasięg DAB+. Dzięki temu Polskie Radio w wersji cyfrowej dostępne jest już dla około 30 mln słuchaczy.

Należąca do amerykańskiego funduszu Alinda Capital Partners spółka Emitel to największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Od ponad 50 lat dzięki Emitel sygnały telewizji i radia mogą być odbierane we wszystkich polskich domach. Oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych, Emitel oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej oraz uczestniczy w tworzeniu inteligentnych miast i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce.

Źródło: ISBnews