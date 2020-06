Emitel przeprowadził drugi etap refarmingu pasma 700 MHz, które – zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego – musi zostać zwolnione na rzecz rozwoju sieci 5G, podała spółka. Kolejny etap projektu refarmingu pasma 700 MHz został zaplanowany na marzec 2022 r.

„Przygotowania i realizacja projektu prowadzone były przez wiele miesięcy. Ostatnio tak złożone technicznie przedsięwzięcie nasi specjaliści zrealizowali 10 lat temu, kiedy zmieniany był standard nadawania telewizji z analogowego na cyfrowy. Jestem dumny z naszych inżynierów i specjalistów, ponieważ pomimo obiektywnych trudności i obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, ten etap projektu został zrealizowany perfekcyjnie. Co więcej, ponad 100 ekip technicznych Emitel dokonało rzeczy niezwykłej, wykonując prace zaplanowane na 3 dni w dużo krótszym czasie. W naszych działaniach na pierwszym miejscu stawiamy interes widza i nadawców. Dlatego znaczna część prac realizowana była w późnych godzinach nocnych i przerwy w emisji sygnału telewizyjnego były bardzo krótkie” – powiedział prezes Andrzej J. Kozłowski, cytowany w komunikacie.

Czerwcowa zmiana częstotliwości nadawania programów dotyczyła emisji multipleksów MUX-1, MUX-2, MUX-3 oraz multipleksu MUX-4 na obszarze 13 województw (lubuskie, dolnośląskie, śląskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie, małopolskie, podkarpackie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, opolskie, wielkopolskie, mazowieckie, lubelskie). W marcu br. zmiany w nadawaniu programów miały miejsce w województwie zachodniopomorskim. Zmiany nie dotyczą MUX-8, który nadawany jest w innym paśmie i nie jest przedmiotem refarmingu, podano także.

„Z punktu widzenia widzów telewizji naziemnej, zmiana częstotliwości nadawania nie powinna oznaczać większych trudności. Kierunki emisji sygnału z obiektów nadawczych Emitel nie zmieniają się, a więc nie ma potrzeby regulacji anten odbiorczych. W większości przypadków telewizor samoczynnie aktualizuje listę programów. Największe zmiany jeszcze przed nami. W 2022 przeprowadzimy kolejne przełączenia, pojawi się nowy, lepszy standard nadawania DVB-T2/HEVC. Dlatego, jeżeli decydujemy się na kupno nowego odbiornika telewizyjnego, już dzisiaj warto upewnić się, że posiada on właściwe parametry techniczne” – zapowiedział członek zarządu ds. techniki Emitel Jerzy Godek, cytowany w komunikacie.

Kolejny etap projektu refarmingu pasma 700 MHz został zaplanowany na marzec 2022 roku, a całkowite zwolnienie pasma 700 MHz zaplanowane jest do 30 czerwca 2022 roku. Wówczas nastąpi przełączenie standardu nadawania na DVB-T2/HEVC. W porównaniu z obecnie funkcjonującym standardem, DVB-T2/HEVC pozwala bardziej optymalnie wykorzystać dostępne pasmo. Dzięki temu wszystkie programy telewizyjne będą mogły być emitowane w standardzie HD. W Krajowym Planie Działań zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz w Polsce (dokument przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji) przewidziano też możliwość uruchomienia nowych multipleksów. Pojawi się więc możliwość uruchomienia nowych programów, a widzowie będą mogli zyskać obraz nawet w ultrawysokiej rozdzielczości (UHD), podano także.

Emitel przypomniał, że zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego w sprawie wykorzystania częstotliwości z zakresu 470-790 MHz, pasmo 700 MHz musi zostać zwolnione na rzecz rozwoju sieci piątej generacji. Sieć 5G umożliwi szybszą transmisję danych oraz rozwój nowych, innowacyjnych usług i rozwiązań przemysłowych. Jednym z warunków jej wdrożenia jest zwolnienie pasma zajmowanego obecnie przez nadawców cyfrowej telewizji naziemnej. W porozumieniu z regulatorami rynku, projekt został zaplanowany na kilka etapów i zakończy się w 2022 roku. Zwolnienie pasma w czerwcu br. było konieczne ze względu na bilateralne zobowiązania Polski wobec krajów sąsiednich.

Należąca do amerykańskiego funduszu Alinda Capital Partners spółka Emitel to największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Od ponad 50 lat dzięki Emitel sygnały telewizji i radia mogą być odbierane we wszystkich polskich domach. Oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych, Emitel oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej oraz uczestniczy w tworzeniu inteligentnych miast i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce.

Źródło: ISBnews