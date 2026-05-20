Emitel uruchamia usługi centrum danych, oferując zaawansowane usługi kolokacji, chmury obliczeniowej i przetwarzania danych, podała spółka. Wejście w nowy segment usług to uzupełnienie portfolio oferowanych rozwiązań cyfrowych i odpowiedź na rosnące potrzeby rynku nie tylko w Polsce, ale całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Oferta kierowana jest m.in. do nadawców rozwijających usługi multimedialne, firm z różnych sektorów gospodarki oraz instytucji finansowych i publicznych, podano.

„Wejście na rynek centrów danych to naturalna ewolucja dla Emitel i kolejny etap w realizacji naszej strategii bycia jednym z liderów cyfrowej transformacji Polski. Nasz obiekt to nowoczesne centrum danych, położone w dogodnej i łatwo dostępnej lokalizacji, szczególnie dla klientów z regionu aglomeracji warszawskiej. Gwarantujemy klientom najwyższej jakości usługi, zapewniając bezpieczeństwo, niezawodność i skalowalność. Jest to również odpowiedź na dynamiczny rozwój technologii, takich jak sztuczna inteligencja, które wymagają coraz większej mocy obliczeniowej i zaawansowanej infrastruktury” – powiedział prezes Maciej Pilipczuk, cytowany w komunikacie.

Emitel od lat inwestuje w rozwój nowoczesnych systemów łączności i infrastruktury, zapewniając bardzo wysoki poziom obsługi. Jest jedną z niewielu firm bazujących na własnych zespołach technicznych, które dbają o bezpieczeństwo i stabilność świadczonych usług. Rozpoczęcie działalności podwarszawskiego centrum danych jest potwierdzeniem tych dążeń i otwiera nowe możliwości dla firmy w obszarze cyfrowej gospodarki.

Centrum danych zostało zbudowane zgodnie ze standardami niezawodności, które przewyższają standardy Tier 3 określone przez jednostkę klasyfikującą Uptime Institute. Całkowita moc obliczeniowa centrum to 2 MW, z możliwością rozwoju.

Emitel jest operatorem infrastruktury cyfrowej w Polsce oraz dostawcą rozwiązań Smart City & IoT. Spółka projektuje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej, oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej oraz angażuje się w tworzenie i testowanie sieci umożliwiających komercyjne wykonywanie autonomicznych misji dronowych.

