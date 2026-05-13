ElectroMobility Poland (EMP) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisały umowę inwestycyjną dotyczącą finansowania projektu hubu produkcyjno-rozwojowego w Jaworznie ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Wartość umowy to 4,5 mld zł.

„Wybraliśmy takiego partnera, który w największym stopniu spełnia nasze oczekiwania. A te oczekiwania były takie, że nie chcieliśmy budować montowni na bazie czasowej licencji, ale chcieliśmy transferu technologii i możliwości budowania własnych kompetencji. Właśnie taką strategię globalną ma Foxconn. Chcemy mieć wszystkie formalności domknięte do jesieni, tak aby pierwszą łopatę przy budowie fabryki w Jaworznie można było wbić wiosną przyszłego roku. Plan jest taki, że pierwsze samochody elektryczne wyjadą z fabryki w 2029 roku” – powiedział minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podczas podpisania umowy.

Minister podkreślił, że samochód będzie produkowany pod polską marką, na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn. Pojazdy mają być sprzedawane początkowo w Polsce, a następnie w całej Europie.

Rozwijany przez EMP hub w Jaworznie został zaprojektowany jako zintegrowany ekosystem przemysłowo-technologiczny. Zakres projektu obejmuje budowę nowoczesnego zakładu produkcyjnego wraz z rozwojem kompetencji badawczo-rozwojowych, cyfrowych rozwiązań mobilności, komponentów bateryjnych oraz współpracy z lokalnym łańcuchem dostaw.

„To kolejny filar naszego projektu po ogłoszeniu partnera strategicznego. Mamy dwa kluczowe filary, na których będziemy budować hub elektromobilności. Razem z partnerem wnosimy do kraju technologię nie tylko w wymiarze samego zakładu, ale też ośrodka R&D. Patrzymy strategicznie na kolejne 5, 10, 15 lat. Będziemy mieli kompetencje do projektowania kolejnych generacji samochodów elektrycznych. Local content [to] ok. 70% od pierwszego dnia produkcji”- dodał prezes EMP Cyprian Gronkiewicz.

Projekt zakłada stopniowe budowanie europejskiej marki pojazdów elektrycznych z centrum decyzyjnym i kompetencyjnym w Polsce. Hub EMP będzie rozwijał kompetencje w obszarze elektromobilności, oprogramowania, analityki danych oraz integracji nowoczesnych technologii wykorzystywanych w sektorze „connected vehicles”. W I etapie zdolności produkcyjne mają wynosić 100 tys. samochodów rocznie.

Hub EMP ma stanowić impuls do rozwoju całego ekosystemu nowej mobilności – od dostawców komponentów i sektora bateryjnego po zaplecze badawczo-rozwojowe oraz krajowe firmy technologiczne. Model współpracy oparty o joint venture oraz lokalny rozwój kompetencji, pozwoli stopniowo zwiększać udział polskich przedsiębiorstw w łańcuchu wartości nowoczesnej motoryzacji, podkreślono.

ElectroMobility Poland powstało w październiku 2016 roku jako inicjatywa czterech polskich grup energetycznych (PGE Polska Grupa Energetyczna, Energa, Enea i Tauron Polska Energia). Każda z nich objęła po 25% kapitału akcyjnego. 30 września 2021 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze objęcia nowo wyemitowanych akcji przez Skarb Państwa, który tym samym stał się większościowym akcjonariuszem.

Źródło: ISBnews