W warszawskim pawilonie Cepelii u zbiegu Alei Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej powstanie flagowy salon Empik, podała spółka. Otwarcie planowane jest na przełom roku. Ponadto spółka planuje w tym roku otwarcie łącznie 30 lokalizacji.

„Warszawa ma szczególne miejsce w naszej ponad 75-letniej historii – to tu stawialiśmy pierwsze kroki, a dziś jesteśmy obecni aż w kilkudziesięciu różnorodnych lokalizacjach. Ten salon będzie jednak wyjątkowy – najnowocześniejszy, flagowy Empik w historycznym budynku Cepelii stanie się wizytówką naszej marki. Na przełomie roku oddamy w ręce klientów aż trzy piętra do kulturalnych poszukiwań i codziennych zakupowych inspiracji, ale także wyjątkowe miejsce do spotkań z twórcami. To wszystko w desingerskim, przyjaznym wnętrzu z widokiem na centrum miasta” – powiedziała prezeska Grupy Empik Ewa Szmidt, cytowana w komunikacie.

Empik kontynuuje dynamiczną ekspansję, zarówno w dużych miastach, jak i małych miejscowościach. W ubiegłym roku sieć salonów powiększyła się o kolejnych 21 lokalizacji, z czego 5 w Warszawie, pod szyldami Empik oraz Papiernik by Empik.

„Zamknęliśmy 2023 rok liczbą ponad 350 salonów w całej Polsce, a tylko w tym roku planujemy otwarcie kolejnych 30 lokalizacji. Koncentrujemy się mocno na zagęszczaniu sieci, aby dotrzeć z ofertą w miejsca, gdzie nie ma jeszcze Empiku, jednak równolegle od dłuższego czasu poszukiwaliśmy nowej flagowej lokalizacji w warszawskim Śródmieściu. Z uwagi na powierzchnię i przeznaczenie handlowe, jak również kulturalne dziedzictwo i znaczenie dla historii Warszawy, budynek Cepelii był dla nas naturalnym wyborem” – dodał dyrektor operacyjny Retail Łukasz Sitko.

Empik to wiodący wielokanałowy retailer i czołowa platforma e-commerce w Polsce.

Źródło: ISBnews