Grupa Enea planuje realizację magazynów energii o łącznej mocy 1386 MW i projektów fotowoltaicznych o mocy ok. 300 MW w ciągu maksymalnie 30 miesięcy, poinformował wiceprezes ds. handlowych Bartosz Krysta. Wartość tego programu inwestycyjnego to ok. 2 mld zł.

„Magazyny energii będą głównym wyzwaniem inwestycyjnym dla grupy w najbliższym czasie. W sumie mamy blisko 1,4 GW mocy (i ponad 3 tys. MWh pojemności) realnych, przygotowanych projektów z perspektywą realizacji maksymalnie 30 miesięcy” – powiedział Krysta podczas konferencji prasowej.

Według niego, magazyny będą powstawać w 2027, a część na początku 2028 roku.

„W pierwszej fazie ruszyło postępowanie przetargowe, w ramach którego będziemy chcieli nabyć magazyny o pojemności ok. 600 MWh w ramach 6 projektów, a na przełomie marca i kwietnia powinno ruszyć postępowanie na magazyny w Połańcu (o mocy 200 MW) i Kozienicach (o mocy 232 MW)” – dodał wiceprezes.

Oprócz tego w ramach programu mają powstać 24 projekty na średnim napięciu, o łącznej mocy 242 MW, a także ok. 124 MW mocy w ramach magazynów hybrydowych, powstających przy instalacjach fotowoltaicznych (16 projektów).

W programie budowy instalacji PV o łącznej mocy ok. 300 MW, każdy ma być wyposażony w magazyn zmieniający profil produkcji instalacji.

„Ten program powinien wyczerpać nasze plany strategiczne [w obszarze magazynów], ale to na pewno nie będzie koniec. Z postępowaniami przetargowymi chcemy się uporać maksymalnie do wakacji, a wszelkie pozwolenia to perspektywa do końca roku” – wskazał Krysta.

Wiceprezes zapowiedział także, że w tym roku „do bardzo realnego pipeline w magazynach” dojdzie jeszcze ok. 100-150 MW dodatkowej mocy.

Przyznał, że spółka nie wyklucza również akwizycji projektów magazynowych.

„Przyglądamy się jednemu projektowi na etapie ready to build” – podsumował.

Niezależnie od inwestycji w magazyny energii i PV, Enea realizuje także dwa projekty dekarbonizacyjne w ciepłownictwie, w Białymstoku (o wartości 272 mln zł) oraz w Pile (84 mln zł), podała spółka.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Miała 31,24 mld zł przychodów w 2024 r.

