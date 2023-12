Enea zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości 1 mld zł, który zostanie w całości przeznaczony na inwestycje w obszarze dystrybucji, wspierając „Zieloną zmianę Enei”, zgodnie ze Strategią Rozwoju Grupy Enea, podała spółka. Współfinansowane przez EBI inwestycje z zakresu rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnej obejmą lata 2023-2025 i będą realizowane w północno-zachodniej Polsce.

Program inwestycyjny współfinansowany przez EBI obejmuje m.in.: modernizację i budowę sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia, o łącznej długości prawie 8 tys. km; podłączenie do sieci 140 tys. nowych klientów; zwiększenie mocy znamionowej transformatorów o 633 MVA; podłączenie 4,3 GW nowych mocy wytwórczych OZE; instalację 2 400 tys. inteligentnych liczników, podano.

„Transformacja polskiej energetyki to nie tylko intensywna rozbudowa odnawialnych źródeł energii. To również wydajna sieć dystrybucyjna, gwarantująca stabilne oraz bezpieczne dostawy energii elektrycznej i dwukierunkowe przepływy. Pozyskanie kapitału finansowego dla realizacji naszych celów w obszarze dystrybucji przyczyni się do utrzymania wysokiej jakości usług oraz pozwoli na zwiększenie potencjału sieci do przyłączania nowych OZE i ich integrację z siecią. W tym roku na inwestycje w obszarze dystrybucji przeznaczyliśmy już 1,7 mld zł” – powiedział prezes Enei Paweł Majewski, cytowany w komunikacie.

Finansowanie programu inwestycyjnego w obszarze dystrybucji Grupy Enea jest zgodne z priorytetami określonymi w „Energy Lending Policy” EBI oraz inicjatywie REPowerEU, powołanej przez EBI i Komisję Europejską, która ma na celu uniezależnienie się Unii Europejskiej od rosyjskich surowców energetycznych oraz przyspieszenie transformacji sektora energetycznego w kierunku zeroemisyjnym. Zgodnie z taksonomią Unii Europejskiej, nowoczesne sieci dystrybucyjne są kluczowym elementem, niezbędnym dla rozwoju rozproszonych źródeł czystej energii, które wspierają zrównoważony rozwój gospodarki, wskazano także w materiale.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews